الجيش المالي يعلن القضاء على أكثر من 80 مسلحا خلال سلسلة هجمات

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الجيش المالي يعلن القضاء على أكثر من 80 مسلحا خلال سلسلة هجمات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 7 (كونا) -- أعلن الجيش المالي اليوم الثلاثاء أنه تمكن من القضاء على أكثر من 80 مسلحا خلال تصديه لسلسلة هجمات منسقة استهدفت سبعة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد دون أن يقدم حصيلة للخسائر في صفوفه.
وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقوات المسلحة المالية العقيد سليمان ديمبلي في بيان نشر عبر الحسابات الرسمية للجيش المالي على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قوات الدفاع والأمن قضت على أكثر من 80 مسلحا خلال تصديها لسلسلة الهجمات التي تعرضت لها عدة مواقع عسكرية صبيحة اليوم الثلاثاء".
وأضاف ديمبلي أن "قوات الجيش استولت أيضا على ترسانة من الأسلحة والذخائر بعد أن كبدت العدو خسائر كبيرة في المواقع المستهدفة".
وكانت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن سبعة مواقع عسكرية تعرضت لهجمات دون تحديد الجهة المنفذة وشملت المواقع كلا من (نيونو) و(مولودو) و(سانداري) و(نيورو الساحل) و(ديبولي) و(كوكي) و(كايس).
وفي وقت لاحق أعلنت (جبهة تحرير ماسينا) التي يقودها (أمادو كوفا) مسؤوليتها عن هذه الهجمات مؤكدة عبر وسائل إعلام محلية أنها نفذت "هجمات منسقة ونوعية سيطرت خلالها على ثلاث ثكنات وعشرات النقاط العسكرية للجيش المالي".
وتشهد مناطق شمال ووسط مالي إضافة إلى أجزاء من النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين تصاعدا في الهجمات المسلحة التي تنفذها جماعات متطرفة منذ سنوات وسط جهود حكومية ودولية للحد من تدهور الوضع الأمني في المنطقة. (النهاية)
م ر / ح م ف
وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقوات المسلحة المالية العقيد سليمان ديمبلي في بيان نشر عبر الحسابات الرسمية للجيش المالي على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قوات الدفاع والأمن قضت على أكثر من 80 مسلحا خلال تصديها لسلسلة الهجمات التي تعرضت لها عدة مواقع عسكرية صبيحة اليوم الثلاثاء".
وأضاف ديمبلي أن "قوات الجيش استولت أيضا على ترسانة من الأسلحة والذخائر بعد أن كبدت العدو خسائر كبيرة في المواقع المستهدفة".
وكانت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن سبعة مواقع عسكرية تعرضت لهجمات دون تحديد الجهة المنفذة وشملت المواقع كلا من (نيونو) و(مولودو) و(سانداري) و(نيورو الساحل) و(ديبولي) و(كوكي) و(كايس).
وفي وقت لاحق أعلنت (جبهة تحرير ماسينا) التي يقودها (أمادو كوفا) مسؤوليتها عن هذه الهجمات مؤكدة عبر وسائل إعلام محلية أنها نفذت "هجمات منسقة ونوعية سيطرت خلالها على ثلاث ثكنات وعشرات النقاط العسكرية للجيش المالي".
وتشهد مناطق شمال ووسط مالي إضافة إلى أجزاء من النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين تصاعدا في الهجمات المسلحة التي تنفذها جماعات متطرفة منذ سنوات وسط جهود حكومية ودولية للحد من تدهور الوضع الأمني في المنطقة. (النهاية)
م ر / ح م ف
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