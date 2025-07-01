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الجيش المالي يعلن القضاء على أكثر من 80 مسلحا خلال سلسلة هجمات

الجيش المالي يعلن القضاء على أكثر من 80 مسلحا خلال سلسلة هجمات

2025-07-01 11:18:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 7 (كونا) -- أعلن الجيش المالي اليوم الثلاثاء أنه تمكن من القضاء على أكثر من 80 مسلحا خلال تصديه لسلسلة هجمات منسقة استهدفت سبعة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد دون أن يقدم حصيلة للخسائر في صفوفه.
وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقوات المسلحة المالية العقيد سليمان ديمبلي في بيان نشر عبر الحسابات الرسمية للجيش المالي على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قوات الدفاع والأمن قضت على أكثر من 80 مسلحا خلال تصديها لسلسلة الهجمات التي تعرضت لها عدة مواقع عسكرية صبيحة اليوم الثلاثاء".
وأضاف ديمبلي أن "قوات الجيش استولت أيضا على ترسانة من الأسلحة والذخائر بعد أن كبدت العدو خسائر كبيرة في المواقع المستهدفة".
وكانت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن سبعة مواقع عسكرية تعرضت لهجمات دون تحديد الجهة المنفذة وشملت المواقع كلا من (نيونو) و(مولودو) و(سانداري) و(نيورو الساحل) و(ديبولي) و(كوكي) و(كايس).
وفي وقت لاحق أعلنت (جبهة تحرير ماسينا) التي يقودها (أمادو كوفا) مسؤوليتها عن هذه الهجمات مؤكدة عبر وسائل إعلام محلية أنها نفذت "هجمات منسقة ونوعية سيطرت خلالها على ثلاث ثكنات وعشرات النقاط العسكرية للجيش المالي".
وتشهد مناطق شمال ووسط مالي إضافة إلى أجزاء من النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين تصاعدا في الهجمات المسلحة التي تنفذها جماعات متطرفة منذ سنوات وسط جهود حكومية ودولية للحد من تدهور الوضع الأمني في المنطقة. (النهاية)

م ر / ح م ف


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