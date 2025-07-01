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بريطانيا تعلن إصلاحات جذرية في نظام الهجرة لاستعادة النظام والسيطرة

بريطانيا تعلن إصلاحات جذرية في نظام الهجرة لاستعادة النظام والسيطرة

2025-07-01 11:18:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 7 (كونا) –- أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الثلاثاء عن ضوابط جديدة منبثقة عن "الورقة البيضاء للهجرة" التي أعلن عنها في مايو الماضي تتضمن إصلاحات جذرية في نظام الهجرة وعرضها على البرلمان.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الإصلاحات تمثل تحولا جذريا في نهج المملكة المتحدة تجاه الهجرة وتركز على المهارات العالية والأعداد الأقل وتشديد الضوابط.
وأضافت أن الاصلاحات تعد خطوة مهمة في إنهاء اعتماد المملكة المتحدة على التوظيف الخارجي و"المهارات المتدنية" ليقتصر التوظيف الدولي على توفير الدعم للمهن التي تعد أساسية للاستراتيجية الصناعية أو بناء البنية التحتية الحيوية.
ونقل البيان عن وزير الداخلية البريطانية ايفييت كوبر القول "نحن بصدد إعادة ضبط شاملة لنظام الهجرة لدينا لاستعادة السيطرة والنظام بعد أن سمحت الحكومة السابقة بتضاعف صافي الهجرة أربع مرات في أربع سنوات" مضيفة ان القواعد الجديدة للنظام تعني "ضوابط أقوى للحد من الهجرة وإعادة النظام إلى نظام الهجرة وضمان التركيز على الاستثمار في المهارات والتدريب في المملكة المتحدة".
وأضافت كوبر "كجزء من خطة التغيير يمكننا بناء نظام هجرة يلبي احتياجات الاقتصاد البريطاني والشعب البريطاني ويقدر المهارات ويعالج الاستغلال ويضمن أن يقدم الوافدون إلى المملكة المتحدة مساهمة حقيقية".
وتشمل حزمة الإصلاحات رفع الحد الأدنى للمهارات المطلوبة لتأشيرات العمالة الماهرة وإلغاء 111 مهنة مؤهلة وإغلاق باب التقديم لتأشيرة عامل الرعاية الاجتماعية للتوظيف الى الخارج استجابة لانتشار الإساءة والاستغلال.
وتتضمن الإصلاحات فرض شروط صارمة على القطاعات لتنمية المهارات المحلية الى جانب تكليف اللجنة الاستشارية للهجرة بإجراء مراجعة لقائمة النقص المؤقت بما في ذلك المهن والرواتب والمزايا. (النهاية)

ن ب ش / ف ا س


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