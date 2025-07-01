بريطانيا تعلن إصلاحات جذرية في نظام الهجرة لاستعادة النظام والسيطرة

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بريطانيا تعلن إصلاحات جذرية في نظام الهجرة لاستعادة النظام والسيطرة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 7 (كونا) –- أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الثلاثاء عن ضوابط جديدة منبثقة عن "الورقة البيضاء للهجرة" التي أعلن عنها في مايو الماضي تتضمن إصلاحات جذرية في نظام الهجرة وعرضها على البرلمان.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الإصلاحات تمثل تحولا جذريا في نهج المملكة المتحدة تجاه الهجرة وتركز على المهارات العالية والأعداد الأقل وتشديد الضوابط.
وأضافت أن الاصلاحات تعد خطوة مهمة في إنهاء اعتماد المملكة المتحدة على التوظيف الخارجي و"المهارات المتدنية" ليقتصر التوظيف الدولي على توفير الدعم للمهن التي تعد أساسية للاستراتيجية الصناعية أو بناء البنية التحتية الحيوية.
ونقل البيان عن وزير الداخلية البريطانية ايفييت كوبر القول "نحن بصدد إعادة ضبط شاملة لنظام الهجرة لدينا لاستعادة السيطرة والنظام بعد أن سمحت الحكومة السابقة بتضاعف صافي الهجرة أربع مرات في أربع سنوات" مضيفة ان القواعد الجديدة للنظام تعني "ضوابط أقوى للحد من الهجرة وإعادة النظام إلى نظام الهجرة وضمان التركيز على الاستثمار في المهارات والتدريب في المملكة المتحدة".
وأضافت كوبر "كجزء من خطة التغيير يمكننا بناء نظام هجرة يلبي احتياجات الاقتصاد البريطاني والشعب البريطاني ويقدر المهارات ويعالج الاستغلال ويضمن أن يقدم الوافدون إلى المملكة المتحدة مساهمة حقيقية".
وتشمل حزمة الإصلاحات رفع الحد الأدنى للمهارات المطلوبة لتأشيرات العمالة الماهرة وإلغاء 111 مهنة مؤهلة وإغلاق باب التقديم لتأشيرة عامل الرعاية الاجتماعية للتوظيف الى الخارج استجابة لانتشار الإساءة والاستغلال.
وتتضمن الإصلاحات فرض شروط صارمة على القطاعات لتنمية المهارات المحلية الى جانب تكليف اللجنة الاستشارية للهجرة بإجراء مراجعة لقائمة النقص المؤقت بما في ذلك المهن والرواتب والمزايا. (النهاية)
ن ب ش / ف ا س
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الإصلاحات تمثل تحولا جذريا في نهج المملكة المتحدة تجاه الهجرة وتركز على المهارات العالية والأعداد الأقل وتشديد الضوابط.
وأضافت أن الاصلاحات تعد خطوة مهمة في إنهاء اعتماد المملكة المتحدة على التوظيف الخارجي و"المهارات المتدنية" ليقتصر التوظيف الدولي على توفير الدعم للمهن التي تعد أساسية للاستراتيجية الصناعية أو بناء البنية التحتية الحيوية.
ونقل البيان عن وزير الداخلية البريطانية ايفييت كوبر القول "نحن بصدد إعادة ضبط شاملة لنظام الهجرة لدينا لاستعادة السيطرة والنظام بعد أن سمحت الحكومة السابقة بتضاعف صافي الهجرة أربع مرات في أربع سنوات" مضيفة ان القواعد الجديدة للنظام تعني "ضوابط أقوى للحد من الهجرة وإعادة النظام إلى نظام الهجرة وضمان التركيز على الاستثمار في المهارات والتدريب في المملكة المتحدة".
وأضافت كوبر "كجزء من خطة التغيير يمكننا بناء نظام هجرة يلبي احتياجات الاقتصاد البريطاني والشعب البريطاني ويقدر المهارات ويعالج الاستغلال ويضمن أن يقدم الوافدون إلى المملكة المتحدة مساهمة حقيقية".
وتشمل حزمة الإصلاحات رفع الحد الأدنى للمهارات المطلوبة لتأشيرات العمالة الماهرة وإلغاء 111 مهنة مؤهلة وإغلاق باب التقديم لتأشيرة عامل الرعاية الاجتماعية للتوظيف الى الخارج استجابة لانتشار الإساءة والاستغلال.
وتتضمن الإصلاحات فرض شروط صارمة على القطاعات لتنمية المهارات المحلية الى جانب تكليف اللجنة الاستشارية للهجرة بإجراء مراجعة لقائمة النقص المؤقت بما في ذلك المهن والرواتب والمزايا. (النهاية)
ن ب ش / ف ا س
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