(وول ستريت).. أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية تداولات النصف الثاني ل2025

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(وول ستريت).. أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية تداولات النصف الثاني ل2025
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 7 (كونا) -- أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء على تباين في ختام تداولاتها في وول ستريت مع تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا مع بداية النصف الثاني من عام 2025.
وارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) 17ر400 نقطة أو 91ر0 بالمئة في حين انخفض كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 94ر6 نقطة أو 11ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 84ر166 نقطة وبنسبة 82ر0 بالمئة من قيمته.
وتأتي مستجدات وول ستريت مع تقييم المستثمرين آخر التطورات المرتبطة بالأسواق بما في ذلك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أقره مجلس الشيوخ اليوم بالإضافة إلى تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن الفائدة والاقتصاد بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
ع س ت / م م ج
وارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) 17ر400 نقطة أو 91ر0 بالمئة في حين انخفض كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 94ر6 نقطة أو 11ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 84ر166 نقطة وبنسبة 82ر0 بالمئة من قيمته.
وتأتي مستجدات وول ستريت مع تقييم المستثمرين آخر التطورات المرتبطة بالأسواق بما في ذلك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أقره مجلس الشيوخ اليوم بالإضافة إلى تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن الفائدة والاقتصاد بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
ع س ت / م م ج
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