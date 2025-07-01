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(وول ستريت).. أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية تداولات النصف الثاني ل2025

(وول ستريت).. أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية تداولات النصف الثاني ل2025

2025-07-01 11:18:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 7 (كونا) -- أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء على تباين في ختام تداولاتها في وول ستريت مع تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا مع بداية النصف الثاني من عام 2025.
وارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) 17ر400 نقطة أو 91ر0 بالمئة في حين انخفض كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 94ر6 نقطة أو 11ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 84ر166 نقطة وبنسبة 82ر0 بالمئة من قيمته.
وتأتي مستجدات وول ستريت مع تقييم المستثمرين آخر التطورات المرتبطة بالأسواق بما في ذلك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أقره مجلس الشيوخ اليوم بالإضافة إلى تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن الفائدة والاقتصاد بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)

ع س ت / م م ج


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