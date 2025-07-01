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وكيل الحرس الوطني ورئيس قوة الإطفاء يتفقدان نقاط تأمين الحسينيات ومجالس العزاء

وكيل الحرس الوطني ورئيس قوة الإطفاء يتفقدان نقاط تأمين الحسينيات ومجالس العزاء

2025-07-01 11:18:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 7 (كونا) -- تفقد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي مساء اليوم الثلاثاء في جولة مشتركة نقاط الإطفاء المكلفة بتأمين سلامة الحسينيات ومجالس العزاء للاطلاع على جاهزية الفرق وسير العمل ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.
وأشاد اللواء الرومي في بيان أصدرته قوة الإطفاء العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الإطفاء بالتعاون مع الجهات الأمنية والتطوعية مؤكدا أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المختصة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة.
شارك في الجولة عدد من قيادات قوة الإطفاء العام إلى جانب قيادات من وزارة الداخلية والحرس الوطني حيث جرى التأكيد على أهمية الجاهزية الميدانية والتنسيق المشترك لضمان أعلى درجات الأمان لمرتادي مجالس العزاء. (النهاية)

ع ج ر / ه س ص


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