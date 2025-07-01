وكيل الحرس الوطني ورئيس قوة الإطفاء يتفقدان نقاط تأمين الحسينيات ومجالس العزاء

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وكيل الحرس الوطني ورئيس قوة الإطفاء يتفقدان نقاط تأمين الحسينيات ومجالس العزاء
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 7 (كونا) -- تفقد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي مساء اليوم الثلاثاء في جولة مشتركة نقاط الإطفاء المكلفة بتأمين سلامة الحسينيات ومجالس العزاء للاطلاع على جاهزية الفرق وسير العمل ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.
وأشاد اللواء الرومي في بيان أصدرته قوة الإطفاء العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الإطفاء بالتعاون مع الجهات الأمنية والتطوعية مؤكدا أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المختصة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة.
شارك في الجولة عدد من قيادات قوة الإطفاء العام إلى جانب قيادات من وزارة الداخلية والحرس الوطني حيث جرى التأكيد على أهمية الجاهزية الميدانية والتنسيق المشترك لضمان أعلى درجات الأمان لمرتادي مجالس العزاء. (النهاية)
ع ج ر / ه س ص
وأشاد اللواء الرومي في بيان أصدرته قوة الإطفاء العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الإطفاء بالتعاون مع الجهات الأمنية والتطوعية مؤكدا أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المختصة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة.
شارك في الجولة عدد من قيادات قوة الإطفاء العام إلى جانب قيادات من وزارة الداخلية والحرس الوطني حيث جرى التأكيد على أهمية الجاهزية الميدانية والتنسيق المشترك لضمان أعلى درجات الأمان لمرتادي مجالس العزاء. (النهاية)
ع ج ر / ه س ص
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