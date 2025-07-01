أفريكسيم بنك يستكمل زيادة حجم تسهيل الإقراض القائم على الاحتياطي لشركة أواندو إلى 375 مليون دولار أمريكي

أكمل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بنجاح زيادة مرفق الإقراض القائم على الاحتياطي لصالح شركة أواندو أويل ليمتد إلى 375 مليون دولار أمريكي. أدى سداد الشركة للتسهيل الأصلي البالغ 525 مليون دولار أمريكي، والذي تم تأمينه في عام 2019، إلى 100 مليون دولار أمريكي في عام 2024، إلى خلق مساحة كبيرة لإعادة التمويل وتعزيز المرونة المالية لشركة أواندو.

تُمثل هذه الزيادة، التي يقودها أفريكسيم بنك، بدعم من شركة ميركوريا آسيا ريسورسز بي تي إي المحدودة (ميركوريا)، إنجازًا هامًا في الإدارة الاستراتيجية لرأس مال شركة أواندو، وستدعم طموح الشركة في الوصول إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميًا و1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا بحلول نهاية عام 2029، مما سيعزز إنتاج نيجيريا من النفط بشكل فعال ويعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الزيادة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي من خلال توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التقدم التكنولوجي في قطاع النفط والغاز.

وفي تعليقه على هذا التطور، قال والي تينوبو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أواندو بي إل سي والرئيس التنفيذي لشركة أواندو لموارد الطاقة: "

"يسعدنا أن نكمل توسيع نطاق مرفق الإقراض القائم على الاحتياطي الخاص بن، وهو إنجاز استراتيجي يعزز التزامنا كمشغل لمشروع أواندو-الشركة الوطنية للتنقيب والإنتاج المشترك بتعظيم قيمة محفظة أصولنا الموسعة. يمتلك مشروعنا المشترك احتياطيات هائلة مع إمكانية توليد أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من صافي التدفقات النقدية إلى أواندو على مدى عمر الأصول. يعد مرفق رأس المال العامل هذا عاملا تمكينيا حاسما نحو استخراج هذه الموارد وتحقيق الدخل منها بكفاءة. ونحن نقدر الشراكة المستمرة بين أفريكسيم بنك وميركوريا، اللذين يؤكد دعمهما الثابت على توافقهما مع تركيزنا طويل الأجل على تعظيم الإنتاج، وتحسين أداء الأصول، وتقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة".

ووصف السيد هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي في أفريكسيم بنك ، هذه الصفقة بأنها خطوة حاسمة في تعزيز استراتيجية أفريكسيم بنك لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز الأفريقي.

"يظل أفريكسيم بنك شريكًا ماليًا قويًا ومستدامًا لشركة أواندو بي إل سي وفروعها، حيث قدم دعمًا مستمرًا لمبادرات الشركة في مجالات النمو والتوسع. يسعدنا أن نؤكد أن شركة ميركوريا، إحدى أكبر مجموعات الطاقة والسلع المستقلة على مستوى العالم وأحد شركائنا، أبدت خبرتها العالمية ودعمت هذه الصفقة ماليًا، مما عزز من قدرة أواندو على تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة مستوى الإنتاج.

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

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فينسنت موسومبا

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نبذة عن أفريكسيم بنك:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

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