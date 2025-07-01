أفريكسيم بنك يستكمل زيادة حجم تسهيل الإقراض القائم على الاحتياطي لشركة أواندو إلى 375 مليون دولار أمريكي

أفريكسيم بنك يستكمل زيادة حجم تسهيل الإقراض القائم على الاحتياطي لشركة أواندو إلى 375 مليون دولار أمريكي
أكمل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بنجاح زيادة مرفق الإقراض القائم على الاحتياطي لصالح شركة أواندو أويل ليمتد إلى 375 مليون دولار أمريكي. أدى سداد الشركة للتسهيل الأصلي البالغ 525 مليون دولار أمريكي، والذي تم تأمينه في عام 2019، إلى 100 مليون دولار أمريكي في عام 2024، إلى خلق مساحة كبيرة لإعادة التمويل وتعزيز المرونة المالية لشركة أواندو.
تُمثل هذه الزيادة، التي يقودها أفريكسيم بنك، بدعم من شركة ميركوريا آسيا ريسورسز بي تي إي المحدودة (ميركوريا)، إنجازًا هامًا في الإدارة الاستراتيجية لرأس مال شركة أواندو، وستدعم طموح الشركة في الوصول إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميًا و1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا بحلول نهاية عام 2029، مما سيعزز إنتاج نيجيريا من النفط بشكل فعال ويعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الزيادة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي من خلال توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التقدم التكنولوجي في قطاع النفط والغاز.
وفي تعليقه على هذا التطور، قال والي تينوبو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أواندو بي إل سي والرئيس التنفيذي لشركة أواندو لموارد الطاقة: "
"يسعدنا أن نكمل توسيع نطاق مرفق الإقراض القائم على الاحتياطي الخاص بن، وهو إنجاز استراتيجي يعزز التزامنا كمشغل لمشروع أواندو-الشركة الوطنية للتنقيب والإنتاج المشترك بتعظيم قيمة محفظة أصولنا الموسعة. يمتلك مشروعنا المشترك احتياطيات هائلة مع إمكانية توليد أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من صافي التدفقات النقدية إلى أواندو على مدى عمر الأصول. يعد مرفق رأس المال العامل هذا عاملا تمكينيا حاسما نحو استخراج هذه الموارد وتحقيق الدخل منها بكفاءة. ونحن نقدر الشراكة المستمرة بين أفريكسيم بنك وميركوريا، اللذين يؤكد دعمهما الثابت على توافقهما مع تركيزنا طويل الأجل على تعظيم الإنتاج، وتحسين أداء الأصول، وتقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة".
ووصف السيد هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي في أفريكسيم بنك ، هذه الصفقة بأنها خطوة حاسمة في تعزيز استراتيجية أفريكسيم بنك لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز الأفريقي.
"يظل أفريكسيم بنك شريكًا ماليًا قويًا ومستدامًا لشركة أواندو بي إل سي وفروعها، حيث قدم دعمًا مستمرًا لمبادرات الشركة في مجالات النمو والتوسع. يسعدنا أن نؤكد أن شركة ميركوريا، إحدى أكبر مجموعات الطاقة والسلع المستقلة على مستوى العالم وأحد شركائنا، أبدت خبرتها العالمية ودعمت هذه الصفقة ماليًا، مما عزز من قدرة أواندو على تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة مستوى الإنتاج.توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
للتواصل الإعلامي:
فينسنت موسومبا
مدير الاتصالات والفعاليات ( التواصل مع وسائل الإعلام)
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نبذة عن أفريكسيم بنك:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
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