اضطراب ثنائي القطب..ما أسبابه وأعراضه؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعد اضطراب ثنائي القطب من الاضطرابات النفسية الخطيرة التي تؤثر على مزاج الشخص وطاقته وقدرته على أداء المهام اليومية، وتظهر على شكل نوبات من الهوس والاكتئاب، تختلف شدّتها ومدتها بحسب نوع الاضطراب.



وبحسب موقع "Womenshealth"، فإن النوع الأول من اضطراب ثنائي القطب يُعتبر الأكثر حدة، وغالبًا ما يُشخّص في عمر متأخر لدى النساء. أما النوع الثاني فهو الأكثر شيوعًا، وتكون نوبات الهوس فيه أقل حدة وتُعرف بـ"الهوس الخفيف".



الأسباب المحتملة

لا تُعرف أسباب الإصابة بدقة، لكن يُرجّح أن تلعب الوراثة، وكيمياء الدماغ، والاختلافات البيولوجية دورًا في تطوّر هذا الاضطراب.



أبرز الأعراض

نوبات الهوس: شعور مفرط بالنشاط أو السعادة، سرعة في الكلام والتفكير، قلة الحاجة للنوم، سلوكيات متهورة.

نوبات الاكتئاب: حزن شديد، فقدان الطاقة، اضطرابات في النوم والشهية، العزلة، أفكار انتحارية.

نوبات مختلطة: تجمع بين أعراض الهوس والاكتئاب معًا، مثل الشعور باليأس مع فرط النشاط.



ورغم أن الاضطراب قد يكون طويل الأمد، إلا أن العلاج ممكن عبر الأدوية، والعلاج النفسي، والدعم الأسري.

CNN