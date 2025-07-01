طلاب التوجيهي : أسئلة اليوم بين السهلة والمتوسطة

طلاب التوجيهي : أسئلة اليوم بين السهلة والمتوسطة
ووفق مراسل موقع الوكيل الاخباري سادت حالة من الرضا والتفاؤل بين طلبة الثانوية العامة في اليوم السادس للامتحان بعد مغادرتهم قاعات الامتحان .
فيما واصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الثلاثاء، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه السادس.
و تقدم المشتركون في مبحث علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية، العلوم الصناعية الخاصة، الإنتاج الحيواني، إنتاج الطعام وخدمته، الرسم والتصميم.
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