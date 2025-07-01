طلاب التوجيهي : أسئلة اليوم بين السهلة والمتوسطة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد طلبة الثانوية العامة بعد امتحانات اليوم انها كانت سهلة الى متوسطة بشكل عام وكانت مناسبة وتراعي الفروقات الفردية .

ووفق مراسل موقع الوكيل الاخباري سادت حالة من الرضا والتفاؤل بين طلبة الثانوية العامة في اليوم السادس للامتحان بعد مغادرتهم قاعات الامتحان .

فيما واصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الثلاثاء، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه السادس.



و تقدم المشتركون في مبحث علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية، العلوم الصناعية الخاصة، الإنتاج الحيواني، إنتاج الطعام وخدمته، الرسم والتصميم.