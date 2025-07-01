مستشفى الجامعة الأردنية يطلق برنامج الإنعاش المتقدم لحديثي الولادة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إضافة نوعية لمسيرة مركز دعم الحياة بمستشفى الجامعة الأردنية ودعم التميز السريري، ولتجسيد التزام المستشفى برسالته الإنسانية والعلمية في تقديم خدمات طبية تواكب أحدث التطورات المبنية على أسس علمية رصينة، أطلق المركز برنامجا تدريبيا متخصصا في الإنعاش المتقدم لحديثي الولادة (NRP) في إطار سعيه المستمر لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الحرجة التي تواجه الأطفال حديثي الولادة.



ويعكس البرنامج التدريبي الحاصل على اعتماد رسمي من جمعية القلب الأميركية، التزام المركز بتقديم برامج تدريبية على أعلى المستويات العالمية، ويعزز مكانته كمركز ريادي في التدريب والتعليم الطبي المستمر، كما تؤكد مساعد مدير عام المستشفى لشؤون التدريب والتطوير الدكتورة رندا فرح.



وقالت الدكتورة فرح، إن برنامج الإنعاش الرئوي لحديثي الولادة يغطي مواضيع عدة، منها: تقييم الحالة السريرية للمواليد الجدد، وتقنيات وخطوات الإنعاش القلبي الرئوي، بما في ذلك التهوية والضغط على الصدر، وإدارة الطرق الهوائية: كيفية فتح وإدارة الطرق الهوائية بشكل صحيح، والرعاية بعد الإنعاش ومتابعة حالة المولود بعد الإنعاش والتدخلات اللازمة.



وأشارت إلى أن التدريب يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال: زيادة كفاءة الكوادر الطبية على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات وتقليل الأخطاء من خلال تعزيز الوعي والمعرفة ما يقلل من الأخطاء في حالات الطوارئ، وتحسين نتائج النجاة؛ عبر تقليل نسب الوفاة والإعاقة بالحد من نقص الأكسجين الدماغي وحماية الدماغ الوليدي من الأذى من خلال التدخل السريع، وتحسين فرص النمو والتطور السليم على المدى الطويل، وخفض معدلات وفيات المواليد من خلال تحسين الاستجابة في حالات تأخر التنفس أو توقف القلب الوليدي.



وأكدت أن للبرنامج دورا حاسما في رفع مستوى المهارات من خلال تزويد الكادر الطبي بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنقاذ حديثي الولادة وزيادة ثقتهم خلال التعامل مع حالات الطوارئ؛ حيث ان الإنعاش الصحيح والسريع يزيد من فرص بقاء حديثي الولادة على قيد الحياة، وبما ينعكس إيجابا على الصحة العامة.



بدورها قالت رئيس وحدة الخداج وحديثي الولادة بالمستشفى الدكتورة إيمان بدران ان برنامج الإنعاش المتخصص لحديثي الولادة برنامج تدريبي عالمي معتمد طورته الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بالتعاون مع الجمعية الأميركية، مشيرة الى أنه يهدف إلى تدريب الكوادر الصحية على إنعاش المواليد بشكل علمي ومنهجي من لحظة الولادة، ويعد المرجع الأساسي عالميا لتعليم كيفية تقييم حالة المولود حديثا، واتخاذ قرارات الإنقاذ، وتطبيق خطوات الإنعاش الفوري خلال الدقائق الذهبية الأولى بعد الولادة.



وأوضحت بدران أن الأطفال الخدج يتمتعون بخصائص فيزيولوجية تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات التنفس والدورة الدموية، ما يستدعي مهارات دقيقة ومحددة عند إنعاشهم، موضحة أن البرنامج يسهم في تطوير المهارات من خلال التدريب العملي على الحالات عالية الخطورة ومحاكاة إنعاش الخدج باستخدام دمى تدريب متطورة، وتدريب الفريق على كيفية التعامل مع الرئة غير مكتملة النمو، ومتلازمة الضائقة التنفسية، وتقديم دعم تنفسي وإجراء التداخل لحالات

ضعف الاستجابة القلبية.



من جهتها أكدت رئيسة شعبة التمريض بالمستشفى عفاف الصباح، إن هذا النوع من التدريب يتطلب تحقيق عدد من المعايير الدقيقة أهمها وجود المصادر الكافية للتدريب من دمى عالية الدقة، وتأهيل مدربين ضمن سلسلة من التدريبات المتخصصة والامتحانات العملية؛ مشيرة الى أن عددا قليلا من المؤسسات الصحية حصلت على اعتماد تدريب الإنعاش المتقدم لحديثي الولادة.



ووفقا للصباح يسجل مستشفى الجامعة 48 حالة ولادة يوميا، يتم إدخال نحو 33 حالة منها لقسم الخداج، وهو ما يتطلب مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في العلوم الصحية عبر تزويد الكوادر الصحية العاملة في هذه الأقسام بالكفايات والمهارات المتعلقة بكل ما هو حديث بهذا المجال لضمان أعلى معايير الرعاية وسلامة المواليد.