رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 من رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي بحضور عدد من أعضاء مجلسها.



وأكد الفايز، أهمية التشاركية والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات الرقابية المعنية بالحفاظ على المال العام بهدف وقف التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية ومعالجة الأخطاء قبل ارتكابها.



وأوضح أهمية اتباع افضل الممارسات والمؤشرات الدولية في أعمال المراقبة والتدقيق على المال العام والتركيز على عامل التوعية بأهمية المحافظة عليه، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية ومعالجة الملاحظات او الاختلالات إن وجدت، لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.



وأثنى رئيس مجلس الأعيان على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في محاربة الفساد المالي والإداري والعمل على ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة، مؤكدا أن المجلس سيكون داعما لجميع الجهود التي تقوم بها والعمل على إزالة جميع المعيقات التشريعية التي تعرقل عملها.



ولفت إلى أنه سيتم إحالة التقرير الى اللجان المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من قرارات حول ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات، انطلاقا من دوره الرقابي الدستوري وحرص المجلس على التعاون مع الهيئة والوقوف على أية مقترحات تتعلق بالتشريعات التي تنهض بدورها.



من جهته، عرض الدكتور حجازي طبيعة عمل الهيئة وإنجازاتها في حماية المال العام خلال العام الماضي، إضافة الى جهودها في محاربة الفساد المالي والإداري وطبيعة الشكاوى التي تعاملت معها، مشيرا الى عمليات التطوير التي تقوم بها الهيئة وتوجهها نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التحول الرقمي والتطوير.



وبين دور الهيئة التوعوي والتثقيفي والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها لمنع ارتكاب المخالفة، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين مجلس الأعيان والهيئة خدمة للوطن والمواطن بما يمكنها من أداء رسالتها والطموحات التي تسعى لتحقيقها.



ولفت الى الانخفاض في عدد الشكاوى والتحسن في مؤشر النزاهة الوطني وتجاوب المؤسسات مع الهيئة، بالإضافة الى انخفاض القضايا المتعلقة باغتيال الشخصية.