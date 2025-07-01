ضبط اعتداءات مائية في جرش والمفرق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري، من خلال حملة تفتيشية، اعتداءات على مصادر المياه والري في منطقتي الحلابات والظليل، بالإضافة إلى ضبط حفارات مخالفة في محافظتي جرش والمفرق، ضمن حملتها المستمرة.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية بقطر 300 ملم في منطقتي حي الشخوت وأبو عبيد، حيث تم رصد تزويد 150 منزلًا بالمياه بطريقة مخالفة، إضافة إلى استخدام المياه بشكل غير مشروع في حظائر للمواشي. وقد تم فصل هذه الاعتداءات وتقدير كميات المياه المسحوبة.



وأضافت أنه تم ضبط حفارتين مخالفتين؛ الأولى في منطقة الرياشي بمحافظة جرش، والثانية في منطقة الدفيانة بمحافظة المفرق، حيث كانتا تقومان بأعمال حفر مخالفة.



وتم إعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

ودعت الوزارة الجميع إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، لما فيه مصلحة الواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين.



وأشادت الوزارة/سلطة المياه بالجهود المستمرة التي تبذلها كل من وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، والمجلس القضائي، والادعاء العام، والمواطنين الذين يبادرون بالإبلاغ عن هذه الاعتداءات، حفاظًا على الأمن المائي الوطني.

