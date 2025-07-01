الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول

الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول
وقال السمارات، إنّ النيابة العامة شكّلت لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات.
وأضاف أن المدعين العامين سيستمعون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون.
وأشار السمارات إلى أنه سيتم استجواب المشتكى عليهم.
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