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الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول

الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول

2025-07-01 08:10:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلّمت محكمة الجنايات الكبرى، الثلاثاء، ملف قضية التسمم بكحول الميثانول، وفقا لرئيس النيابة العامة، نايف السمارات.


وقال السمارات، إنّ النيابة العامة شكّلت لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات.


وأضاف أن المدعين العامين سيستمعون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون.


وأشار السمارات إلى أنه سيتم استجواب المشتكى عليهم.

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