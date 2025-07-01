إطلاق منصة تسجيل الصف الأول في المدارس الحكومية - رابط

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إطلاق منصة تسجيل الصف الأول في المدارس الحكومية - رابط
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي، من الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين على المنصة الإلكترونية اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 2025/7/2 وحتى مساء يوم الخميس 2025/8/7.
ويمكن التسجيل عبر الرابط ( ).
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