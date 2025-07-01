  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إطلاق منصة تسجيل الصف الأول في المدارس الحكومية - رابط

إطلاق منصة تسجيل الصف الأول في المدارس الحكومية - رابط

2025-07-01 08:10:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي، من الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين على المنصة الإلكترونية اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 2025/7/2 وحتى مساء يوم الخميس 2025/8/7.

ويمكن التسجيل عبر الرابط ( ).




MENAFN01072025000208011052ID1109746365

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث