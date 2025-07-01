10 أشخاص كانوا خلف تطور الذكاء الاصطناعي بشكله اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم شيوع لقب "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، فإن الحقيقة أن الذكاء الاصطناعي هو ثمرة جهود جماعية لعشرات العلماء الذين شكّلوا ملامح هذه التقنية عبر عقود. إليك أبرز 10 شخصيات ساهمت في تطوير الذكاء الاصطناعي:1. جيفري هينتونأستاذ بجامعة تورنتو وأحد مبتكري الشبكات العصبية الحديثة. حاز جائزة تورينغ 2018، ويعد من أبرز من حذروا من مخاطر الذكاء الاصطناعي، ويدعو لوقف تطويره مؤقتًا.



2. يوشوا بنجيو

أستاذ في جامعة مونتريال، فاز أيضًا بجائزة تورينغ. ساهم في تطوير الشبكات العصبية العميقة، وشارك في تأسيس شركة Element AI، كما شارك في التحذيرات العالمية من سرعة تطور التقنية.



3. سام ألتمان

رئيس شركة OpenAI، ليس عالمًا تقنيًا بالمعنى الدقيق، لكنه من قادوا الثورة العامة بإطلاق ChatGPT عام 2022، ويعترف بخوفه من النمو السريع للذكاء الاصطناعي.



4. يان ليكون

أستاذ في جامعة نيويورك، ورئيس الذكاء الاصطناعي في "ميتا" سابقًا، ساعد في تطوير نماذج تعتمد على الفيديو، ويقلل من خطر الذكاء الاصطناعي مقارنة بالكلاب والقطط.



5. فاي فاي لي

أستاذة في ستانفورد، طوّرت مشروع ImageNet الحاسم في تطور رؤية الحاسوب. شغلت مناصب قيادية في "غوغل" و"تويتر"، وساهمت في تعزيز التعلم العميق.



6. ستيوارت راسل

أستاذ في جامعة بيركلي، من أبرز منظّري أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ألف كتابًا مرجعيًا مع بيتر نورفيغ، ويعتبر ChatGPT تهديدًا محتملاً لتجربة التعليم.



7. بيتر نورفيغ

عمل مديرًا في "غوغل" وباحثًا في الذكاء الاصطناعي، له مساهمات كبيرة في التعليم والتأليف، ويُعتبر مرجعًا أكاديميًا مهمًا في المجال.



8. تِمنيت جيبرو

عالمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أثارت جدلاً كبيرًا داخل "غوغل" بعد نشرها أبحاثًا عن التحيز العنصري في الخوارزميات. أسست مركزًا مستقلًا لأبحاث الذكاء الأخلاقي.

9. أندرو نج

مؤسس مشروع Google Brain وموقع "كورسيرا"، ساهم في تعميم الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، ويؤمن بدوره الإيجابي في حل مشكلات البشرية.



10. دافني كولر

عالمة وأكاديمية بارزة، شاركت في تأسيس شركات تجمع بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الحيوية، وتنشر أبحاثًا تربط التقنية بفهم الإنسان.

هذه الأسماء شكلت اللبنة الأساسية في بناء الذكاء الاصطناعي كما نعرفه اليوم، وبينما يرى بعضهم خطرًا في مستقبله، يؤمن آخرون أنه أداة تغيير إيجابي للبشرية.

الجزيرة