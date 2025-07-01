أعضاء مجلس مفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة يؤدون القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

أعضاء مجلس مفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة يؤدون القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة الثالثة عشر من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.
وأدى القسم كل من: نائب رئيس مجلس المفوضين كريمة عبد مصطفى الضابط، والأعضاء الدكتور المعتصم عبدالله عبد العزيز الهندواي والدكتور نضال موسى حسن العوران والدكتور ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي والدكتور محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي.
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