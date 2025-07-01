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بدء مهرجان صيف عمان في 11 تموز الحالي

بدء مهرجان صيف عمان في 11 تموز الحالي

2025-07-01 08:10:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبدأ الدورة 17 لفعاليات مهرجان صيف عمان، في 11 تموز الحالي بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى.


وبحسب بيان الأمانة اليوم الثلاثاء، تقام أمسيات المهرجان العمانية التي تمتد فعالياته الى 18 الشهر الحالي في حدائق الحسين، حيث يسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي، مبينة أنه سيتم توفير المواقف المجانية خلف الاكاديمية الملكية لفنون الطهي ووسائط النقل المجانية إلى داخل حدائق الحسين
ودعت الأمانة، المواطنين الى حضور فعاليات المهرجان التي تتوفر بها منطقة مخصصة للأطفال وللأسواق لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات وللعروض الوطنية والفلكلورية والشعبية.


ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية في مدينة عمان وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار.

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