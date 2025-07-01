محاضرة توعوية حول الغذاء والصحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظّمت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، محاضرة علمية توعوية تحت عنوان "الغذاء والصحة".



وجاءت هذه المحاضرة التي تحدثت خلالها الخبيرتان الدكتورة دانيا الشماسين، والدكتورة رنا الشماسين، في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي والغذائي لدى أفراد المجتمع، من خلال تسليط الضوء على أهمية التغذية السليمة ودورها المحوري في الوقاية من الأمراض المزمنة.



وبينت المحاضرتان أن الغذاء الصحي هو الغذاء الطبيعي، غير المعالج صناعياً، والخالي من الإضافات الكيميائية الضارة.



كما تم تأكيد ضرورة تحقيق التوازن الغذائي عبر تناول العناصر الكبرى مثل الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون والماء، إلى جانب العناصر الصغرى المتمثلة في الفيتامينات والمعادن الأساسية، التي تلعب دوراً حيوياً في دعم الوظائف الجسدية وتعزيز مناعة الجسم.



وعرضتا للتحديات الصحية المرتبطة بالتغذية الخاطئة، حيث تم تسليط الضوء على الانتشار المتسارع للأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى.



وأوضحت المحاضرتان كيف أن نمط الحياة الغذائي يلعب دوراً أساسياً في الوقاية من هذه الأمراض أو الحد من مضاعفاتها.



وضمن هذا السياق، تم عرض بيانات علمية حديثة تُبرز ارتفاع معدلات الإصابة بهذه الأمراض على المستوى العالمي، ما يعزز من أهمية اتخاذ إجراءات وقائية فعّالة.



وقدمتا مجموعة من النصائح العملية المستندة إلى أدلة علمية، شملت تبني أنظمة غذائية مدروسة والحرص على تقليل استهلاك السكريات والدهون المشبعة، واختيار مصادر بروتين صحية، كما أكدتا أهمية قراءة الملصقات الغذائية بعناية، وممارسة التسوق الذكي الذي يركز على الجودة الغذائية وليس فقط السعر أو الكمية، مع التحذير من الانجراف وراء الأطعمة الغنية بالسعرات الفارغة.



وفي ختام المحاضرة، دعت الخبيرتان إلى تبنّي نمط حياة صحي شامل يدمج بين التغذية السليمة والسلوكيات الصحية، مثل ممارسة النشاط البدني بانتظام، الإقلاع عن التدخين، شرب كميات كافية من الماء، الحصول على قسط كافٍ من النوم، والحد من التوتر النفسي.



وتم على هامش المحاضرة التي أدارها نائب رئيس الجمعية الدكتور سميح أبو بكر، عقد جلسة نقاشية تفاعلية شهدت تفاعل الحضور وطرح مجموعة من الأسئلة المتنوعة، قامت الخبيرتان بالإجابة عنها استناداً إلى أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التغذية والصحة العامة، ما أضفى على المحاضرة طابعاً تطبيقياً ومباشراً، ومكّن المشاركين من اكتساب معارف وأدوات عملية تساعدهم في اتخاذ قرارات غذائية واعية ومستدامة.