محاضرة توعوية حول الغذاء والصحة
وجاءت هذه المحاضرة التي تحدثت خلالها الخبيرتان الدكتورة دانيا الشماسين، والدكتورة رنا الشماسين، في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي والغذائي لدى أفراد المجتمع، من خلال تسليط الضوء على أهمية التغذية السليمة ودورها المحوري في الوقاية من الأمراض المزمنة.
وبينت المحاضرتان أن الغذاء الصحي هو الغذاء الطبيعي، غير المعالج صناعياً، والخالي من الإضافات الكيميائية الضارة.
كما تم تأكيد ضرورة تحقيق التوازن الغذائي عبر تناول العناصر الكبرى مثل الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون والماء، إلى جانب العناصر الصغرى المتمثلة في الفيتامينات والمعادن الأساسية، التي تلعب دوراً حيوياً في دعم الوظائف الجسدية وتعزيز مناعة الجسم.
وعرضتا للتحديات الصحية المرتبطة بالتغذية الخاطئة، حيث تم تسليط الضوء على الانتشار المتسارع للأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى.
وأوضحت المحاضرتان كيف أن نمط الحياة الغذائي يلعب دوراً أساسياً في الوقاية من هذه الأمراض أو الحد من مضاعفاتها.
وضمن هذا السياق، تم عرض بيانات علمية حديثة تُبرز ارتفاع معدلات الإصابة بهذه الأمراض على المستوى العالمي، ما يعزز من أهمية اتخاذ إجراءات وقائية فعّالة.
وقدمتا مجموعة من النصائح العملية المستندة إلى أدلة علمية، شملت تبني أنظمة غذائية مدروسة والحرص على تقليل استهلاك السكريات والدهون المشبعة، واختيار مصادر بروتين صحية، كما أكدتا أهمية قراءة الملصقات الغذائية بعناية، وممارسة التسوق الذكي الذي يركز على الجودة الغذائية وليس فقط السعر أو الكمية، مع التحذير من الانجراف وراء الأطعمة الغنية بالسعرات الفارغة.
وفي ختام المحاضرة، دعت الخبيرتان إلى تبنّي نمط حياة صحي شامل يدمج بين التغذية السليمة والسلوكيات الصحية، مثل ممارسة النشاط البدني بانتظام، الإقلاع عن التدخين، شرب كميات كافية من الماء، الحصول على قسط كافٍ من النوم، والحد من التوتر النفسي.
وتم على هامش المحاضرة التي أدارها نائب رئيس الجمعية الدكتور سميح أبو بكر، عقد جلسة نقاشية تفاعلية شهدت تفاعل الحضور وطرح مجموعة من الأسئلة المتنوعة، قامت الخبيرتان بالإجابة عنها استناداً إلى أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التغذية والصحة العامة، ما أضفى على المحاضرة طابعاً تطبيقياً ومباشراً، ومكّن المشاركين من اكتساب معارف وأدوات عملية تساعدهم في اتخاذ قرارات غذائية واعية ومستدامة.
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