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السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على روح مواطن أمريكي-فيديو

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على روح مواطن أمريكي-فيديو

2025-07-01 08:10:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في مشهد غير مألوف، فوجئ سكان شارع "جراتيوت أفينيو" في مدينة ديترويت الأميركية بسقوط آلاف الدولارات والزهور من طائرة هليكوبتر، تكريمًا لرجل يدعى ديريل توماس، وتنفيذًا لوصيته بعد وفاته.


ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام أميركية، بلغت قيمة الأموال المتساقطة نحو 5 آلاف دولار، حيث جاءت المبادرة من عائلته، وتحديدًا ابنه سموك ديريل، الذي قال إن والده كان أسطورة محلية ومعروفًا بكرمه وحبه لمساعدة الآخرين.


وأضاف: "قد لا يعرفه الجميع، لكنه كان أبًا رائعًا، وهذه كانت طريقته الأخيرة ليُظهر حبه للمجتمع".
الحدث رافقه احتفال شعبي كبير شاركت فيه أجيال متعددة من العائلة، لتكريم مسيرة ديريل توماس، الذي رحل في 15 يونيو، وكان شخصية بارزة في مجتمع الأميركيين من أصول إفريقية بمدينة ديترويت، التي تشتهر بصناعة السيارات.

اليوم السابع

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