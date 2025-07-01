منصّة زين تكشف عن النسخة النهائية من تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن للأعوام (2018 - 2024)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات؛ نظّمت منصّة زين للإبداع (ZINC)مساء أمس أمسية ريادية خاصة، كشفت خلالها عن النسخة النهائية من تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن، والتي تغطي فترة 7 أعوام من 2018 وحتى 2024، وذلك بالتعاون مع شركائها "ومضة" – المنصّة التعريفية الرائدة في المنطقة، والصندوق الاستثماري“Beyond Capital”"، حيث يُعد هذا التقرير الأول من نوعه في الأردن من حيث المعلومات والبيانات التي يقدّمها.



وجمعت الفعالية نخبة من صنّاع القرار، والمستثمرين، وروّاد الأعمال، وممثلي المؤسسات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في المملكة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب جمع من الصحفيين والمهتمين والعاملين بمجال ريادة الأعمال، حيث تم استعراض النتائج والمخرجات التي توصّل إليها التقرير، والتي تُعدّ مرجعاً شاملاً لتحليل واقع قطاع الشركات الناشئة في الأردن خلال الأعوام السبعة الماضية.



وتضمّنت الأمسية عرضاً موسّعاً لمحتوى التقرير، قدّمته نسمة عبد العظيم رئيسة التحرير في شركة "ومضة"، عرضت خلاله صورة دقيقة ومتكاملة وبيانات وتحليلات حول تطوّر بيئة ريادة الأعمال في الأردن على مدار 7 أعوام متتالية للفترة من 2018 وحتى العام 2024، حيث عرض التقرير معلومات ودراسة توضيحية عن عدد الشركات الناشئة الأردنية التي حصلت على استثمارات خلال الـ 7 أعوام الماضية، بالإضافة إلى معلومات حول مؤسسي هذه الشركات من حيث الخلفية التعليمية، كالتخصصات الأكاديمية ومكان الدراسة والتحصيل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، ومصدر التمويل الأولي لكل شركة، كما استعرض التقرير أهم وأنشط المستثمرين في المملكة والمراحل التي استثمروا خلالها في الشركات الناشئة الأردنية، بالإضافة إلى أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الشركات الناشئة في الأردن، كما قدم التقرير دراسة توضيحية حول عدد الصناديق الاستثمارية القائمة بالفعل في المملكة وأكثرها نشاطاً حسب مراحل الاستثمار، وحجم التمويل الذي قدمته هذه الصناديق خلال الـ 7 أعوام الماضية.



وقدّم التقرير دراسة توضيحية حول الجهات المعنية في بيئة ريادة الأعمال الأردنية من صناديق استثمارية ومسرّعات وحاضنات أعمال، والصناديق التي تستثمر بالصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية المعنية بقطاع ريادة الأعمال، والجهات الداعمة والمنظمات غير الربحية التي تقدم الدعم للشركات الناشئة والرياديين في المملكة، وشركات القطاع الخاص التي تستثمر في الشركات الناشئة.



وعرض التقرير مقارنةً تفصيلية للأردن مع عدّة دول مشابهة من حيث عدد السكان وحجم السوق وحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في هذه الدول مقارنةً بالشركات الناشئة الأردنية، كما استعرض قصص النجاح الأردنية، من حيث أسماء شركات ناشئة أردنية وروّاد أعمال أردنيين ممن حققوا نجاحات متعددة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وسلّط التقرير الضوء على أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة الأردنية والمستثمرين، بالإضافة إلى التوجّهات والفرص بما يسهم في دعم الجهات المعنية من صناديق استثمار، وحاضنات أعمال، ومؤسسات داعمة، على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات موثوقة وتحليل واقعي.



وتضّمنت الأمسية التي قدمتها الإعلامية لورينا قبطي، جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة في الأردن.. ما هو القادم؟"، بمشاركة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن؛ فهد الجاسم، والمهندس محمد المحتسب؛ الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، ولُمى فواز، المدير العام لصندوق رأس مال مغامر جديد (قيد الإطلاق قريباً)، فيما أدار الجلسة تامر الصالح؛ المدير العام للصندوق الاستثماري (Beyond Capital)، حيث دار الحديث خلال الجلسة حول أهمية الاستثمار بالشركات الناشئة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في الأردن، ودور الجهات المعنية في تحفيز وجذب الاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية لا سيما تلك التي تعمل في المجالات التي يتطلبها التطور الحالي والآخذة بالنمو المتسارع، كما شارك الحضور من خلال طرح أسئلتهم واقتراحاتهم على المعنيين.



وتأتي هذه الخطوة من قبل منصة زين للإبداع (ZINC) تتويجاً لمسيرة امتدت على مدار أكثر من 10 أعوام من العمل المتواصل في دعم وتمكين منظومة ريادة الأعمال في الأردن، والمساهمة في تطوير بيئة حاضنة للرياديين والشباب الأردني، حيث يشكّل هذا التقرير أداة عملية ستكون بمتناول كل من يعمل في هذا القطاع، من حاضنات ومسرّعات أعمال، ورياديين، ومستثمرين، وصنّاع قرار، إذ يُمكّنهم من توجيه خططهم المستقبلية استناداً إلى بيانات دقيقة وإجابات واضحة حول واقع بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وحجم الاستثمارات والفرص المتاحة.































