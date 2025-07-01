  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كيف تحوّل هواء الليل إلى مكيف طبيعي للمنزل؟

كيف تحوّل هواء الليل إلى مكيف طبيعي للمنزل؟

2025-07-01 08:10:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يصبح الحفاظ على برودة المنزل تحدياً يومياً. لكن يمكن التخفيف من حدة الحرارة باتباع خطوات بسيطة تقلل الاعتماد على أجهزة التكييف.


التهوية وتقليل مصادر الحرارة
يوصي مركز حماية المستهلك في ألمانيا بتهوية المنزل خلال الصباح الباكر وساعات الليل، وتجنّب تشغيل الأجهزة الكهربائية التي تُصدر حرارة مثل الحواسيب والتلفزيونات. كما يُنصح بتعليق مناشف مبللة لتبريد الجو، مع التأكيد على ضرورة التهوية لتجنب الرطوبة.


تقييد دخول الشمس
أفضل طريقة لتقليل الحرارة هي إغلاق الستائر أثناء الذروة، واستخدام ستائر حرارية أو بطانيات الطوارئ لعكس أشعة الشمس، مع مراعاة تقليل الإضاءة بشكل مؤقت فقط.


حلول تقنية للتبريد
عند الحاجة إلى وسائل تبريد إضافية، يمكن استخدام أجهزة تكييف متنقلة أو سبليت، مع مراعاة مطابقة القدرة التبريدية لمساحة الغرفة. أما المراوح، فهي خيار أقل تكلفة ومناسب للغرف الصغيرة، ويمكن استخدامها لتسريع دخول الهواء النقي عند التهوية.


الحماية الخارجية
يوصى باستخدام ستائر خارجية، مظلات، أو ستائر دوّارة لتقليل تسرب الحرارة، إضافة إلى زراعة نباتات على الأسطح والواجهات لتوفير الظل، واستبدال النوافذ القديمة بأخرى ذات زجاج عازل.


خلاصة:
المراوح، تقنيات العزل، التهوية الذكية، والحد من مصادر الحرارة كلها وسائل فعالة لتبريد المنزل دون الاعتماد الكلي على المكيف، ما يوفر الطاقة ويزيد الراحة في أيام الصيف الحارة.

الجزيرة

MENAFN01072025000208011052ID1109746357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث