كيف تحوّل هواء الليل إلى مكيف طبيعي للمنزل؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يصبح الحفاظ على برودة المنزل تحدياً يومياً. لكن يمكن التخفيف من حدة الحرارة باتباع خطوات بسيطة تقلل الاعتماد على أجهزة التكييف.



التهوية وتقليل مصادر الحرارة

يوصي مركز حماية المستهلك في ألمانيا بتهوية المنزل خلال الصباح الباكر وساعات الليل، وتجنّب تشغيل الأجهزة الكهربائية التي تُصدر حرارة مثل الحواسيب والتلفزيونات. كما يُنصح بتعليق مناشف مبللة لتبريد الجو، مع التأكيد على ضرورة التهوية لتجنب الرطوبة.



تقييد دخول الشمس

أفضل طريقة لتقليل الحرارة هي إغلاق الستائر أثناء الذروة، واستخدام ستائر حرارية أو بطانيات الطوارئ لعكس أشعة الشمس، مع مراعاة تقليل الإضاءة بشكل مؤقت فقط.



حلول تقنية للتبريد

عند الحاجة إلى وسائل تبريد إضافية، يمكن استخدام أجهزة تكييف متنقلة أو سبليت، مع مراعاة مطابقة القدرة التبريدية لمساحة الغرفة. أما المراوح، فهي خيار أقل تكلفة ومناسب للغرف الصغيرة، ويمكن استخدامها لتسريع دخول الهواء النقي عند التهوية.



الحماية الخارجية

يوصى باستخدام ستائر خارجية، مظلات، أو ستائر دوّارة لتقليل تسرب الحرارة، إضافة إلى زراعة نباتات على الأسطح والواجهات لتوفير الظل، واستبدال النوافذ القديمة بأخرى ذات زجاج عازل.



خلاصة:

المراوح، تقنيات العزل، التهوية الذكية، والحد من مصادر الحرارة كلها وسائل فعالة لتبريد المنزل دون الاعتماد الكلي على المكيف، ما يوفر الطاقة ويزيد الراحة في أيام الصيف الحارة.

الجزيرة