وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في اشتفينا بمحافظة عجلون.



وقال الخلايلة، إن الوزارة دأبت على إقامة هذه اللقاءات للتواصل مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية المحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحويل المستحقين إلى مزكين عبر برامج صندوق الزكاة في إطار النهج الملكي التواصلي المباشر مع المواطنين.



واستمع الوزير لمطالب واحتياجات أهالي منطقة اشتفينا المتعلقة بقطاع الأوقاف، موجها بإعداد الدراسات عن الأسر الفقيرة والبيوت التي تحتاج للترميم، فضلا عن إقامة مشاريع إنتاجية وبناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة.



ووزع الخلايلة، 500 قسيمة شرائية ومساعدات نقدية لـ 50 يتيما و 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة إلى 300 طرد غذائي، مشيرا إلى وجود 195 أسرة في محافظة عجلون تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و 41 يتيما يتقاضون كفالات أيتام، بالإضافة إلى 5 مشاريع تأهيلية وترميم منزلين.