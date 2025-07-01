وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا
وقال الخلايلة، إن الوزارة دأبت على إقامة هذه اللقاءات للتواصل مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية المحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحويل المستحقين إلى مزكين عبر برامج صندوق الزكاة في إطار النهج الملكي التواصلي المباشر مع المواطنين.
واستمع الوزير لمطالب واحتياجات أهالي منطقة اشتفينا المتعلقة بقطاع الأوقاف، موجها بإعداد الدراسات عن الأسر الفقيرة والبيوت التي تحتاج للترميم، فضلا عن إقامة مشاريع إنتاجية وبناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة.
ووزع الخلايلة، 500 قسيمة شرائية ومساعدات نقدية لـ 50 يتيما و 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة إلى 300 طرد غذائي، مشيرا إلى وجود 195 أسرة في محافظة عجلون تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و 41 يتيما يتقاضون كفالات أيتام، بالإضافة إلى 5 مشاريع تأهيلية وترميم منزلين.
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