مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين لتوفير تأمين رعاية لعملائها

مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين لتوفير تأمين رعاية لعملائها
وقّع الاتفاقية ممثلا عن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام السيدة نسرين قطامش، وعن شركة المنارة الإسلامية للتأمين مديرها العام السيد وليد القططي.
وأشارت السيدة قطامش إلى أنّ هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمّة نحو توسيع قاعدة الشمول وتغطية أكبر عدد ممكن تحت مظلّة "تأمين رعاية"، الذي يعد الحل الجذري والضمان لحصول مرضى السرطان على خدمات رعاية صحية شمولية وذات جودة عالية حصريا في مركز الحسين للسرطان، الأمر الذي يمكّنهم من التركيز على رحلة الشفاء دون القلق بالأعباء المالية.
من جانبه، أكد السيد القططي دعم شركة المنارة الإسلامية لمركز الحسين للسرطان، والتزامها الراسخ بخدمة المجتمع، لا سيما فئة مرضى السرطان، من خلال تقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة ومساندتها في رحلتها العلاجية، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الإنساني
يُذكر أنّ تأمين رعاية هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي يغطّي تكاليف العلاج لمشتركيه من كافة الجنسيات والأعمار، في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في العالم العربي، وهو التأمين الوحيد في الأردن الذي يضمن لمشتركيه قبول العلاج في المركز.
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