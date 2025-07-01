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مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين لتوفير تأمين رعاية لعملائها

مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين لتوفير تأمين رعاية لعملائها

2025-07-01 08:10:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين، بهدف توفير "تأمين رعاية" لعملائها كواحد من الخيارات التأمينية المتاحة لهم، حيث يضمن التأمين بدء العلاج الفوري في مركز الحسين للسرطان ودون انتظار أيّ إجراءات.


وقّع الاتفاقية ممثلا عن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام السيدة نسرين قطامش، وعن شركة المنارة الإسلامية للتأمين مديرها العام السيد وليد القططي.


وأشارت السيدة قطامش إلى أنّ هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمّة نحو توسيع قاعدة الشمول وتغطية أكبر عدد ممكن تحت مظلّة "تأمين رعاية"، الذي يعد الحل الجذري والضمان لحصول مرضى السرطان على خدمات رعاية صحية شمولية وذات جودة عالية حصريا في مركز الحسين للسرطان، الأمر الذي يمكّنهم من التركيز على رحلة الشفاء دون القلق بالأعباء المالية.


من جانبه، أكد السيد القططي دعم شركة المنارة الإسلامية لمركز الحسين للسرطان، والتزامها الراسخ بخدمة المجتمع، لا سيما فئة مرضى السرطان، من خلال تقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة ومساندتها في رحلتها العلاجية، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الإنساني


يُذكر أنّ تأمين رعاية هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي يغطّي تكاليف العلاج لمشتركيه من كافة الجنسيات والأعمار، في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في العالم العربي، وهو التأمين الوحيد في الأردن الذي يضمن لمشتركيه قبول العلاج في المركز.

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