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اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

2025-07-01 08:10:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.


وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (2070) معلمًا ومعلمة وإداريا وإدارية.


وأضافت الوزارة أن الترقيات جاءت كما يلي : (264) لرتبة معلم مساعد/ إداري مساعد، و(165) لرتبة معلم/مساند تربوي، و(330) لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و(1291) لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و(11) لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد، و(9) للجوائز.


وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.

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