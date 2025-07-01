دبي والكويت يقودان المكاسب الشهرية للبورصات العربية

MENAFN - Al-Bayan) ">شهدت غالبية البورصات العربية خلال يونيو موجة مكاسب شهرية ملحوظة انعكست على القيمة السوقية لمختلف الأسواق الرئيسية في المنطقة، وذلك بدعم من تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية، بينما على الجانب الآخر، تباين الأداء الفصلي للأسواق.

هذه التحركات لم تكن معزولة عن المشهد العالمي، إذ تأثرت بتوقعات السياسات النقدية الدولية والتطورات الجيوسياسية التي تلعب دوراً محورياً في تحفيز أو إعاقة النشاط الاقتصادي، وكذلك حالة الترقب التي تعيشها الاقتصادات حول العالم تحت وطأة ((حرب الرسوم الجمركية)) التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، والمفاوضات التجارية الجارية.

وكان شهر يونيو حافلاً بالمؤثرات الرئيسية التي أشعلت الأسواق، لا سيما ما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث الحرب التي استمرت لمدة 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على تصاعد المخاوف في المنطقة حيال سيناريوهات التصعيد وتداعياتها المحتملة الأوسع نطاقاً، وذلك قبل إعلان وقف إطلاق النار الذي بدد كثيراً من المخاوف.

دبي لأعلى مستوى منذ 17 عاماً

نجح سوق دبي المالي في تحقيق أداء قوي منذ بداية العام الجاري، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وأظهر رصد ((البيان)) صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10.61% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 5705.76 نقاط في آخر جلسات يونيو، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 88.4 مليار درهم، ليصل مؤشر السوق عند أعلى مستوى في 17 عاماً، وارتفع المؤشر بنسبة 4.11% في يونيو، ليربح السوق نحو 25.5 مليار درهم في شهر يونيو.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 995.34 مليار درهم بآخر جلسات يونيو 2025.

ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 3.7 مليارات درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 37.24 مليار درهم مقابل مبيعات 33.5 مليار درهم.

مكاسب في أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 2.81% في يونيو إلى 9957.52 نقطة، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 5.7% إلى منذ بداية العام.

وزادت القيمة السوقية لسوق أبوظبي نحو 181.4 مليار درهم إلى 3.09 تريليونات درهم. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) للشراء بصافي استثمار 14.57 مليار درهم محصلة.

مكاسب شهرية.. وخسائر فصلية في السعودية

في السعودية، أنهى المؤشر الرئيسي أربعة أشهر متتالية من الخسائر، مسجلاً ارتفاعاً في يونيو بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 11,163.96 نقطة.

لكنه - ورغم مكاسب يونيو - سجل انخفاضاً بأكثر من 7% في الربع الثاني من العام، وهي ثالث خسارة فصلية على التوالي والأكبر من نوعها في قرابة العامين والنصف. كما سجل المؤشر تراجعاً في النصف الأول من العام بأكثر من 7% أيضاً.

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 9.126 تريليونات ريال بنهاية النصف الأول، مقارنة مع 10.2 تريليونات ريال بنهاية العام الماضي.

مكاسب شهرية في الكويت

كما سجلت مؤشرات البورصة الكويتية في يونيو مكاسب شهرية جماعية. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 50.53 مليار دينار، بارتفاع حوالي 4.7% (بقيمة أكثر من 2 مليار دولار). وجاءت تلك الارتفاعات بدعمٍ من صعود تسعة قطاعات رئيسية، مقابل انخفاض 4 قطاعات.

اختتم المؤشر الأول تعاملات الشهر عند مستوى 9187.51 نقطة، بارتفاع نسبته 4.41% مقارنة بشهر مايو في ثاني مكاسب شهرية على التوالي. كما قفز المؤشر العام بنسبة 4.22% إلى النقطة 8455.16. كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.27% إلى مستوى 7194.56 نقطة.

سجلت قيم التداول في يونيو 2.08 مليار دينار خلال الشهر الحالي، كما بلغت كمية التداولات 9.24 مليارات سهم، عبر 496.93 ألف صفقة منفذة.

وبختام تعاملات يونيو، سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعاً فصلياً (ربع ونصف سنوي). وقد سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 16% في النصف الأول من 2025.

بورصة قطر.. خضراء

وفي الدوحة، سجلت الأسهم القطرية مكاسب شهرية بالقيمة السوقية بلغت 15.32 مليار ريال، لتسجل 635.35 مليار ريال.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.74% خلال تعاملات يونيو (في ثالث مكسب شهري على التوالي)، بدعمٍ من نمو ستة قطاعات رئيسية، مغلقاً عند مستوى 10749.48 نقطة، بزيادة 286.44 نقطة عن إغلاق شهر مايو الماضي. كذلك ارتفع المؤشر بنحو 5% في الربع الثاني، وبما يشكل أعلى إغلاق فصلي في عام ونصف.

بلغت قيم التداول الشهرية 10.01 مليارات ريال، وأحجام التداول 4.07 مليارات سهم، عبر 464.31 ألف صفقة.

مؤشر مسقط يخالف الاتجاه

بينما خالفت بورصة مسقط الاتجاه، إذ أغلق مؤشرها الرئيسي عند مستوى 4500.874 نقطة في يونيو، بما يشكل تراجعاً بـ 60.16 نقطة وبنسبة 1.32% مقارنة مع مستويات شهر مايو.

بلغت قيم التداول لهذا الشهر 229 مليون ريال، بارتفاع 53.5% مقارنة مع الشهر السابق والذي بلغ 149 مليون ريال. فيما بلغت القيمة السوقية 28.27 مليار ريال وبنسبة ارتفاع تصل إلى 1.23% عن الشهر السابق والتي بلغت 27.93 مليار ريال.

ارتفاعات جماعية في بورصة مصر

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية محصلة خضراء بشكل جماعي خلال تعاملات يونيو، وإن كانت بوتيرة متباينة، فقد سجل المؤشر الرئيسي ((إيجي إكس 30)) ارتفاعاً بنحو 0.5% عند النقطة 32857.62، بينما ارتفع مؤشر ((إيجى إكس 70 متساوي الأوزان)) الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، أما مؤشر ((إيجى إكس 100 متساوي الأوزان)) فقد ارتفع بنسبة 4.07% منهياً تعاملات الشهر عند 13477.29 نقطة.

سجل رأس المال السوقي لبورصة مصر ارتفاعاً بحوالي 53.3 مليار جنيه في يونيو، وبنسبة 2.3% وصولاً إلى 2.345 تريليون جنيه.

ارتفعت قيم التداول إلى 1.445 تريليون جنيه خلال الشهر، وبلغت كمية 26.425 مليار ورقة، موزعة على 2.057 مليون عملية منفذة، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.086 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 57.774 مليار ورقة منفذة على 2.124 مليون عملية خلال مايو.