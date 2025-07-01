18 شهيدا في قصف الاحتلال خان يونس وجباليا البلد

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- استُشهد 18 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وجباليا البلد شمالا، ومخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلتي الزناتي والحلاق في مخيم خان يونس جنوب القطاع، كما استُشهدت الطفلة حور وسام عدوان وأصيب آخرون، إثر قصف شنته طائرات الاحتلال على خيام النازحين قرب كافتيريا شهد غرب خان يونس.

وفي جباليا البلد شمال القطاع، استُشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرة مسيّرة "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الجرجير.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، إثر قصف مسيرة للاحتلال إحدى مدارس الأونروا التي تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، عددا من المواطنين في محيط مركز المساعدات بشارع الطينة شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوة الخاصة تسللت إلى المنطقة ونفذت عملية الاعتقال بشكل مفاجئ، وسط أجواء من التوتر والخوف بين الأهالي.

وأعلنت مصادر طبية، أن 31 مواطنا استُشهدوا منذ فجر اليوم، بينهم 13 أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

وأكدت المصادر أن قصف الاحتلال المكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، مفاقما الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها المواطنون، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.