فائض الشيكل في السوق الفلسطيني والتبادل التجاري الإقليمي والحلول الممكنة آ.د. ضرار عليان

فائض الشيكل في السوق الفلسطيني والتبادل التجاري الإقليمي والحلول الممكنة آ.د. ضرار عليان
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المملكة الأردنية الهاشمية
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الإمارات العربية المتحدة
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تركيا
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مصر
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الميزان التجاري
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الوارادات
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الصادرات
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الميزان التجاري
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الوارادات
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الصادرات
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الميزان التجاري
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الوارادات
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الصادرات
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الميزان التجاري
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الوارادات
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الصادرات
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- 93.8 M
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161 M
|
66.8 M
|
- 323 M
|
977 M
|
654 M
|
-3.78 B
|
5.51 B
|
1.73 B
|
1.91 B
|
338 M
|
2.25 B
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إسرائيل
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- 241 M
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338 M
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96.6 M
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122 M
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137 M
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14 M
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- 110 M
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132 M
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22 M
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- 496 M
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496 M
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175 K
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فلسطين
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B: Billions, M: Millions, K: Thousands,
Currency: USD Dollar ,
وفي هذا الإطار، أصبح من الضروري تبني الحلول ذات الطابع السياسي والاقتصادي، إذ يُمكن استكشاف آليات تعاون ثلاثي غير مباشر تسهم في التخفيف من فائض الشيكل في السوق الفلسطيني عبر قنوات تبادل تجاري إقليمي منظم، ويقودنا هذا إلى ضرورة دراسة أدوات وسياسات أكثر عمقًا ترتبط بالبنية النقدية نفسها، وعلى رأسها مسألة عملة التداول.
اولا: دراسة إمكانية تغيير عملة التداول الرئيسة في فلسطين
الخروج من السيطرة والاحتكار لدولة الاحتلال وعدم الرضوخ لقرار وزير المالية الإسرائيلي سموتريش هذا المستوطن الحاقد الذي يتلاعب بالاقتصاد الفلسطيني والعمل على اتخاذ قرار سيادي واستبدال الشيكل الإسرائيلي بعملة أخرى مثل الدينار الأردني او الدولار او اليورو الأوروبي والضغط من خلال تلك الدول والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على دولة الاحتلال لاستبدال رصيد الشيكل بالعملة التي سيتم اعتمادها والعمل سياسيا على استبدال الواردات من دولة الاحتلال بدول أخرى والتقليل حد الإمكان من فاتورة المقاصة وتحريرها من سيطرة الاحتلال عليها من خلال ممارسة ضغوط دوليه تمارسها السلطة الفلسطينية على الدول والمؤسسات ذات العلاقة.
ثانيا: مقترحات لتعزيز التبادل التجاري والتكامل المصرفي
. تفعيل التعاون التجاري الإقليمي
العمل على قلب الطاولة سياسيا والتهديد باستخدام العلاقات مع دول الجوار واستغلال العلاقات التجارية بين فلسطين وعدد من الدول (الأردن، مصر، تركيا، الامارات) كما في الجدول المرفق اعلاه، وكذلك العلاقات التجارية بين تلك الدول وإسرائيل، يُقترح استغلال هذه العلاقات من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع يضم وزراء المالية، الاقتصاد والتجارة ومحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، بحضور الجانب الفلسطيني، لبحث بند واحد على جدول الأعمال:
"كيفية مساهمة هذه الدول في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال المساعدة في تصريف فائض الشيكل المتراكم في البنوك الفلسطينية".
المقترحات العملية في هذا السياق:
1. تفعيل المقاصة غير المباشرة: السماح للبنوك الفلسطينية بإجراء مقاصة جزئية مع البنوك التجارية في تلك الدول (الأردن، مصر، تركيا، الامارات) بنسب يتم التوافق عليها، على أن تتم التسوية بالشيكل الإسرائيلي.
2. فتح فرع لبنك تجاري تركي في فلسطين: يشرف على إدارة جزء من العملية التجارية مع تركيا ويقوم بتسوية بعض المدفوعات مباشرة بالشيكل، وهو ما يسهل تصريف جزء من الفائض.
3. خصم قيمة المقاصة من حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع تلك الدول: بحيث لا يتطلب الأمر تحركات نقدية فعلية، بل تسويات حسابية، ويُعد ذلك مساهمة ملموسة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتوطيد العلاقات الاقتصادية معه.
4. اتفاقيات مباشرة بين شركات فلسطينية ونظيراتها من تلك الدول: يتم من خلالها الاتفاق على تسديد قيمة بعض الصفقات التجارية بالشيكل، على أن يتم لاحقًا تسوية هذه المبالغ بين تلك الشركات والحكومة الإسرائيلية، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.
5. البُعد السياسي: استخدام القنوات الدبلوماسية لعقد لقاءإقليمي يضم وزارات المالية والتجارة، ومحافظي البنوك المركزيةمن الأردن، مصر، تركيا، والإمارات، إلى جانب فلسطين، لبحثسبل دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر آليات تبادل نقدي.
6. البُعد التقني: تطوير أنظمة مقاصة إقليمية غير مباشرة تسمحبتسويات تجارية بالشيكل مع هذه الدول، تُدار من خلالاتفاقيات ثنائية بين البنوك التجارية، أو عبر آلية إشرافمشتركة من سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المركزية المشاركةكالمشاركة والربط مع نظام (BUNA) والذي يديره صندوق النقد العربي.
7. البُعد التجاري: استحداث قنوات تجارية مباشرة تسمح بتحويلقيمة بعض الواردات من هذه الدول إلى إسرائيل بالنيابة عنفلسطين، عبر التسوية بالشيكل، ما يُمكّن من تصريف جزء منالفائض دون الحاجة إلى تحريك نقدي فعلي.
. إدارة الرواتب وتعزيز الشمول المالي:
بما أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تُقدّر بحوالي مليار شيكل شهريًا، فإن إدارة صرف هذه الرواتب تُعد عاملاً مهمًا في تراكم الفائض. وعليه، يُقترح:
1. تبني قرار تغيير عملة التداول من الشيكل الى أي من العملات الأخرى حسب ما سيتم الاتفاق عليه مع الدول المقترحة مثل الأردن او أمريكا او الاتحاد الأوروبي.
2. تأسيس شركة مساهمة محدودة بشراكة بين الحكومة والبنوك الفلسطينية، تتولى إصدار بطاقات ائتمان مخصصة لموظفي السلطة، تُمنح لكل موظف بحد أقصى يعادل راتبه الشهري.
3. ضبط آليات الصرف الشهري: تُحدد سقوف إنفاق مرنة تُحدث شهريًا، وتقوم الحكومة بتغطية الفوائد المترتبة على التأخير في السداد.
تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني: سيساهم استخدام البطاقات في تقليص التداول النقدي، والحد من التهرب الضريبي، وإعطاء الحكومة هامشًا زمنيًا أوسع لإدارة السيولة النقدية.وتقديم حوافز للتحوّل إلى الدفع الإلكتروني كتقديم خصومات على الضرائب أو رسوم الخدمات الحكومية للموظفين الذين يلتزمون باستخدام الدفع الرقمي، إلى جانب إعفاءات من رسوم السحب أو العمولة على نقاط البيع.. تعزيز الشمول المالي الوطني
أ. توسيع قاعدة الحسابات المصرفية: اعتماد آلية إلزامية لفتح حسابات بنكية لجميع العاملين في القطاعات الرسمية وشبه الرسمية، مع توفير حوافز لضمّ العاملين في القطاع غير الرسمي تدريجيًا.
ب. رقمنة المعاملات الحكومية والتجارية: جعل الدفع الإلكتروني إلزاميًا تدريجيًا في المدارس، المستشفيات، ودوائر الدولة، وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة للمواطنين في كافة المناطق، خصوصًا المهمشة منها.
ج. إصلاحات ضريبية مرتبطة بالنقد: فرض ضرائب أعلى على المعاملات النقدية الكبيرة، أو تحديد سقف أعلى للتعاملات النقدية، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية للحوكمة المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
إن أزمة فائض الشيكل في السوق الفلسطيني ليست مجرد قضية نقدية تقنية، بل هي انعكاس مباشر للاختلالات البنيوية العميقة الناتجة عن غياب السيادة الاقتصادية الفلسطينية، واستمرار التبعية القسرية للنظام المالي الإسرائيلي، بموجب ترتيبات مؤقتة مثل بروتوكول باريس، تحوّلت بفعل الواقع السياسي إلى قيد دائم على القرار المالي الوطني. وقد أظهرت التحليلات السابقة أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة مزدوجة:
خارجيًا: من خلال توظيف العلاقات التجارية والإقليمية، وإعادة هيكلة آليات التبادل مع الدول الشريكة (مثل الأردن، مصر، تركيا، والإمارات)، بما يسمح بإنشاء قنوات تصريف نقدي غير مباشرة، ومقاصاة تجارية مبتكرة بالشيكل.
داخليًا: عبر تبني سياسات إصلاحية طموحة تركز على إدارة الرواتب العامة، والتحوّل التدريجي نحو الاقتصاد غير النقدي، وتعزيز الشمول المالي من خلال أدوات الدفع الرقمية، وفرض حوافز وضوابط تقلل من الاعتماد على الكاش في التعاملات اليومية.
4. التوصيات:
أولًا: على المستوى السياسي والديبلوماسي
- تفعيل التحرك الرسمي الفلسطيني أمام المنصات الإقليمية والدولية (جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، الاتحاد الأوروبي) لحشد دعم سياسي ومالي لمقترحات تصريف فائض الشيكل.
- إعادة التفاوض حول بروتوكول باريس، أو السعي نحو تجميده تدريجيًا لصالح ترتيبات مالية أكثر عدالة وندية.
ثانيًا: على المستوى الإقليمي
- الدعوة لعقد "قمة نقدية إقليمية" تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول ذات العلاقة، لمناقشة سبل دعم السيادة النقدية الفلسطينية.
- إنشاء آلية إقليمية للمقاصة غير المباشرة تُدار بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية لتصريف جزء من فائض الشيكل عبر التجارة البينية.
ثالثًا: على المستوى المحلي
- وضع خطة وطنية للانتقال التدريجي نحو التعامل الرقمي في الرواتب والمدفوعات الحكومية، تتضمن برامج تدريب توعوية، وبنية تحتية تقنية، ودعم مصرفي.
- تطوير قانون مكافحة التهرب الضريبي يشمل تنظيم السقوف النقدية وتعزيز الرقابة على المعاملات الكبرى.
تظهر التحديات المالية التي تواجه فلسطين مدى الحاجة الى شراكات استراتيجية جديدة مع دول الجوار، وتطوير حلول داخلية لإدارة الأزمة معها، وتطوير حلول داخلية لإدارة الأزمات النقدية.
إن تبني السياسات المقترحة التي تم ذكرها يسهم في الحد من تقييد النظام المالي ويفتح آفاقا لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية الفلسطينية تدريجيا.
إن ضمان الاستقرار المالي الفلسطيني لا يمر فقط عبر تصريف الفوائض النقدية، بل عبر استعادة القدرة الوطنية على رسم سياسة نقدية مستقلة، تُعبّر عن خصوصية الاقتصاد الفلسطيني وتطلعاته التنموية. إن هذه المقالة لا تزعم تقديم حل جذري شامل، لكنها تضع لبنة أولى على طريق التحرر المالي، انطلاقًا مما هو ممكن إقليميًا ومحليًا، وصولًا إلى ما هو مطلوب وطنيًا.
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