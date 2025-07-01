فائض الشيكل في السوق الفلسطيني والتبادل التجاري الإقليمي والحلول الممكنة آ.د. ضرار عليان

(MENAFN- Palestine News Network ) يواجه الاقتصاد الفلسطيني واقعًا ماليًا هشًا ناتجًا عن اختلالات بنيوية تتعمق بفعل غياب السيادة النقدية وتبعية النظام المالي للاحتلال الإسرائيلي ومن هذه التحديات القيود المفروضة على حركة الاموال والعلاقات المصرفية مع دول الجوار، اضافة الى هيمنة النظام المالي الاسرائيلي على التحويلات والتجارة والمعابر بشكل كامل. وقد أدت هذه السيطرة إلى تعطيل النمو الاقتصادي الفلسطيني وعرقلة التبادل التجاري الإقليمي والدولي. يُمثّل فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطيني إحدى أكثر الإشكاليات تعقيدًا، لما له من تداعيات مباشرة على الاستقرار المالي والسيولة النقدية، فضلًا عن تأثيره على فعالية السياسة الاقتصادية الفلسطينية. حيث يُعد الشيكل الإسرائيلي العملة الرئيسة في التعاملات التجارية داخل السوق الفلسطيني كونه العملة الرئيسية للتداول اليومي ( (Transaction Currencyفي السوق الفلسطيني لشراء السلع والخدمات، إلى جانب استخدام الدينار الأردني والدولار الأمريكي بدرجة أقل. ويُقدّر حجم التداول بالشيكل بنسبة كبيرة من إجمالي النشاط المالي في السوق الفلسطيني، حيث تصل نسبة تداوله إلى نحو (95% ما يعادل 57 مليار شيكل) من إجمالي حجم التداول. وتعود جذور الأزمة إلى بنود "بروتوكول باريس الاقتصادي" (1994)، الذي أكد على استمرار استخدام الشيكل في الأراضي الفلسطينية دون السماح بتمكين السلطة الفلسطينية من إصدار عملتها الخاصة أو بناء سياسة نقدية مستقلة. وقد تدهور الوضع بشكل أكبر منذ عام 2014، حين بدأت إسرائيل بفرض سقوف محددة ("كوتا") لاستقبال فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية، متذرعةً باعتبارات أمنية وتنظيمية. حيث امتنعت سلطات الاحتلال عن استقبال أي مبالغ تتجاوز الكوتا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة النقدية وتعطيل الدورة الاقتصادية في الداخل الفلسطيني. علىالرغم من ان بروتوكول باريس الاقتصادي، يلزم إسرائيل باستقبال فائض الشيكل من البنوك العاملة في فلسطين، ومنذ العام ٢٠١٤ تقوم إسرائيل بتحديد كوتا كل ٣ شهور بدلا من استقبال كامل الفائض، باعتبار أن مصدر هذه العملة هو بنك إسرائيل المركزي. وقد جرت العادة على الاتفاق بشكل متكرر على قيام إسرائيل باستقبال شحنات إضافية تزيد عن الكوتا، إلا أنه وعقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، شرعت وزارة المالية الاسرائيلية وخاصة بعد تسلم المتطرف سموتريتش وزيرا للمالية والذي قام بفرض قيود فيما يخص عملية نقل فائض الشيكل، ومنذ كانون الثاني/يناير من هذا العام، امتنعت إسرائيل عن استقبال الفائض من الشيكل عن الكوتا، متذرعةً بوجود "فائض غير مبرر" في السوق الفلسطيني، وادّعت أن هناك حالات تهرب ضريبي وتهريب غير مشروع للعملة. هذه الادعاءات تقابلها ردود منطقية، أبرزها حجم كتلة الشيكل النقدية التي يضخها البنك المركزي الإسرائيلي في السوق على نقيض القوانين المطبقة في إسرائيل ومنها على سبيل المثال لا الحصر (قانون لوكر) والذي يهدف الى الحد من استخدام النقدية في الاقتصاد الاسرائيلي بهدف التوجه لاستخدام ادوات الدفع الإلكترونية لمحاربة غسيل الاموال والتهرب الضريبي حيث باتالاقتصاد غير الرسمي يشكل قوة لا يستهان بها تقلق صناع القرار الاقتصادي في الكيان حيث لجات الى تطبيق قانون لوكر للحد بشكل جوهري من استخدام الكاش في التعاملات وتجرمه وتعاقب عليه، وفي ظل غياب السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود، ما يضعف القدرة على ضبط حركة العملة وتنظيم دخولها إلى السوق المحلي. فقد أدى التراكم المتزايد لفائض الشيكل إلى آثار سلبية كبيرة وجوهرية على الاقتصاد الفلسطيني، والذي يتدفق الى السوق الفلسطيني من العمالة الفلسطينية في فلسطين حيث يتم دفع غالبيتها العظمى نقدا اضافة الى مشتريات اهلنا من الداخل من السوق الفلسطيني حيث يتم الدفع نقدا كل ذلك ادى الى تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية واصبح يشكل عبئا كبيرا يفوق قدرتها على تحمل الكميات الهائلة من الشيكل لامتلاء خزناتهامن جهة ولعدم المقدرة على شحنها لايداعها في حساباتها لدى المصارف المراسلة لها في اسرائيل مما أدى إلى تفاقم الأزمة النقدية وتعطيل الدورة الاقتصادية في الداخل الفلسطيني. استنادًا إلى ما سبق، وانطلاقًا من تعقيدات هذه الأزمة، نحاول في هذا الطرح الوقوف على الأسباب الكامنة وراء تفاقم فائض الشيكل، وتقديم مجموعة من البدائل السياسية والاقتصادية، تمهيدًا لتدويل الأزمة وإخراجها من إطار السجال الداخلي بين الحكومة والبنوك والضغوط المحلية. وبدلًا من ذلك، نقترح التوجّه نحو حلول ترتكز، من جهة، على تعزيز التعاون الإقليمي، ومن جهة أخرى، على تطوير آليات نقدية وسيطة تنسجم مع متطلبات الاقتصاد الفلسطيني، وتُمهّد تدريجيًا لفكّ الارتباط المالي القسري مع دولة الاحتلال. ومن هنا، تبرز أهمية البحث عن حلول عملية ومبتكرة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون الإقليمي، ووضع سياسات فاعلة من شأنها تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، من خلال مقترحات استراتيجية واقعية. كما ينبغي الاستفادة من علاقات الأخوّة والصداقة والتعاون التجاري التي تجمع فلسطين بعدد من الدول، لا سيما تلك التي تربطها كذلك علاقات تجارية مع إسرائيل، مثل الأردن، ومصر، وتركيا، والإمارات. وفي هذا السياق، تبرز أهمية معالجة العوائق التي تحول دون تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات، وفي مقدمتها القيود المفروضة على التحويلات المالية الخارجية، والتي تشكل أحد أبرز التحديات أمام تطوير شراكات اقتصادية فاعلة ومستقل، حيث تظهر البيانات الخاصة بحجم التبادل التجاري بين فلسطين وكل من تركيا، مصر، الاردن، الامارات أن هناك خللاً واضحاً في الميزان التجاري لأسباب منها غياب البنية التحتية المصرفية التي تسمح بالتسويات المباشرة. جدول: حجم التبادل التجاري (٢٠٢٣)

المملكة الأردنية الهاشمية الإمارات العربية المتحدة تركيا مصر الميزان التجاري الوارادات الصادرات الميزان التجاري الوارادات الصادرات الميزان التجاري الوارادات الصادرات الميزان التجاري الوارادات الصادرات - 93.8 M 161 M 66.8 M - 323 M 977 M 654 M -3.78 B 5.51 B 1.73 B 1.91 B 338 M 2.25 B إسرائيل - 241 M 338 M 96.6 M 122 M 137 M 14 M - 110 M 132 M 22 M - 496 M 496 M 175 K فلسطين B: Billions, M: Millions, K: Thousands, Currency: USD Dollar ,

وفي هذا الإطار، أصبح من الضروري تبني الحلول ذات الطابع السياسي والاقتصادي، إذ يُمكن استكشاف آليات تعاون ثلاثي غير مباشر تسهم في التخفيف من فائض الشيكل في السوق الفلسطيني عبر قنوات تبادل تجاري إقليمي منظم، ويقودنا هذا إلى ضرورة دراسة أدوات وسياسات أكثر عمقًا ترتبط بالبنية النقدية نفسها، وعلى رأسها مسألة عملة التداول.

اولا: دراسة إمكانية تغيير عملة التداول الرئيسة في فلسطين

الخروج من السيطرة والاحتكار لدولة الاحتلال وعدم الرضوخ لقرار وزير المالية الإسرائيلي سموتريش هذا المستوطن الحاقد الذي يتلاعب بالاقتصاد الفلسطيني والعمل على اتخاذ قرار سيادي واستبدال الشيكل الإسرائيلي بعملة أخرى مثل الدينار الأردني او الدولار او اليورو الأوروبي والضغط من خلال تلك الدول والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على دولة الاحتلال لاستبدال رصيد الشيكل بالعملة التي سيتم اعتمادها والعمل سياسيا على استبدال الواردات من دولة الاحتلال بدول أخرى والتقليل حد الإمكان من فاتورة المقاصة وتحريرها من سيطرة الاحتلال عليها من خلال ممارسة ضغوط دوليه تمارسها السلطة الفلسطينية على الدول والمؤسسات ذات العلاقة.

ثانيا: مقترحات لتعزيز التبادل التجاري والتكامل المصرفي

. تفعيل التعاون التجاري الإقليمي

العمل على قلب الطاولة سياسيا والتهديد باستخدام العلاقات مع دول الجوار واستغلال العلاقات التجارية بين فلسطين وعدد من الدول (الأردن، مصر، تركيا، الامارات) كما في الجدول المرفق اعلاه، وكذلك العلاقات التجارية بين تلك الدول وإسرائيل، يُقترح استغلال هذه العلاقات من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع يضم وزراء المالية، الاقتصاد والتجارة ومحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، بحضور الجانب الفلسطيني، لبحث بند واحد على جدول الأعمال:

"كيفية مساهمة هذه الدول في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال المساعدة في تصريف فائض الشيكل المتراكم في البنوك الفلسطينية".

المقترحات العملية في هذا السياق:

1. تفعيل المقاصة غير المباشرة: السماح للبنوك الفلسطينية بإجراء مقاصة جزئية مع البنوك التجارية في تلك الدول (الأردن، مصر، تركيا، الامارات) بنسب يتم التوافق عليها، على أن تتم التسوية بالشيكل الإسرائيلي.

2. فتح فرع لبنك تجاري تركي في فلسطين: يشرف على إدارة جزء من العملية التجارية مع تركيا ويقوم بتسوية بعض المدفوعات مباشرة بالشيكل، وهو ما يسهل تصريف جزء من الفائض.

3. خصم قيمة المقاصة من حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع تلك الدول: بحيث لا يتطلب الأمر تحركات نقدية فعلية، بل تسويات حسابية، ويُعد ذلك مساهمة ملموسة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتوطيد العلاقات الاقتصادية معه.

4. اتفاقيات مباشرة بين شركات فلسطينية ونظيراتها من تلك الدول: يتم من خلالها الاتفاق على تسديد قيمة بعض الصفقات التجارية بالشيكل، على أن يتم لاحقًا تسوية هذه المبالغ بين تلك الشركات والحكومة الإسرائيلية، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

5. البُعد السياسي: استخدام القنوات الدبلوماسية لعقد لقاءإقليمي يضم وزارات المالية والتجارة، ومحافظي البنوك المركزيةمن الأردن، مصر، تركيا، والإمارات، إلى جانب فلسطين، لبحثسبل دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر آليات تبادل نقدي.

6. البُعد التقني: تطوير أنظمة مقاصة إقليمية غير مباشرة تسمحبتسويات تجارية بالشيكل مع هذه الدول، تُدار من خلالاتفاقيات ثنائية بين البنوك التجارية، أو عبر آلية إشرافمشتركة من سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المركزية المشاركةكالمشاركة والربط مع نظام (BUNA) والذي يديره صندوق النقد العربي.

7. البُعد التجاري: استحداث قنوات تجارية مباشرة تسمح بتحويلقيمة بعض الواردات من هذه الدول إلى إسرائيل بالنيابة عنفلسطين، عبر التسوية بالشيكل، ما يُمكّن من تصريف جزء منالفائض دون الحاجة إلى تحريك نقدي فعلي.

. إدارة الرواتب وتعزيز الشمول المالي:

بما أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تُقدّر بحوالي مليار شيكل شهريًا، فإن إدارة صرف هذه الرواتب تُعد عاملاً مهمًا في تراكم الفائض. وعليه، يُقترح:

1. تبني قرار تغيير عملة التداول من الشيكل الى أي من العملات الأخرى حسب ما سيتم الاتفاق عليه مع الدول المقترحة مثل الأردن او أمريكا او الاتحاد الأوروبي.

2. تأسيس شركة مساهمة محدودة بشراكة بين الحكومة والبنوك الفلسطينية، تتولى إصدار بطاقات ائتمان مخصصة لموظفي السلطة، تُمنح لكل موظف بحد أقصى يعادل راتبه الشهري.

3. ضبط آليات الصرف الشهري: تُحدد سقوف إنفاق مرنة تُحدث شهريًا، وتقوم الحكومة بتغطية الفوائد المترتبة على التأخير في السداد.

تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني: سيساهم استخدام البطاقات في تقليص التداول النقدي، والحد من التهرب الضريبي، وإعطاء الحكومة هامشًا زمنيًا أوسع لإدارة السيولة النقدية.وتقديم حوافز للتحوّل إلى الدفع الإلكتروني كتقديم خصومات على الضرائب أو رسوم الخدمات الحكومية للموظفين الذين يلتزمون باستخدام الدفع الرقمي، إلى جانب إعفاءات من رسوم السحب أو العمولة على نقاط البيع.. تعزيز الشمول المالي الوطني

أ. توسيع قاعدة الحسابات المصرفية: اعتماد آلية إلزامية لفتح حسابات بنكية لجميع العاملين في القطاعات الرسمية وشبه الرسمية، مع توفير حوافز لضمّ العاملين في القطاع غير الرسمي تدريجيًا.

ب. رقمنة المعاملات الحكومية والتجارية: جعل الدفع الإلكتروني إلزاميًا تدريجيًا في المدارس، المستشفيات، ودوائر الدولة، وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة للمواطنين في كافة المناطق، خصوصًا المهمشة منها.

ج. إصلاحات ضريبية مرتبطة بالنقد: فرض ضرائب أعلى على المعاملات النقدية الكبيرة، أو تحديد سقف أعلى للتعاملات النقدية، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية للحوكمة المالية ومكافحة التهرب الضريبي.

إن أزمة فائض الشيكل في السوق الفلسطيني ليست مجرد قضية نقدية تقنية، بل هي انعكاس مباشر للاختلالات البنيوية العميقة الناتجة عن غياب السيادة الاقتصادية الفلسطينية، واستمرار التبعية القسرية للنظام المالي الإسرائيلي، بموجب ترتيبات مؤقتة مثل بروتوكول باريس، تحوّلت بفعل الواقع السياسي إلى قيد دائم على القرار المالي الوطني. وقد أظهرت التحليلات السابقة أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة مزدوجة:

خارجيًا: من خلال توظيف العلاقات التجارية والإقليمية، وإعادة هيكلة آليات التبادل مع الدول الشريكة (مثل الأردن، مصر، تركيا، والإمارات)، بما يسمح بإنشاء قنوات تصريف نقدي غير مباشرة، ومقاصاة تجارية مبتكرة بالشيكل.

داخليًا: عبر تبني سياسات إصلاحية طموحة تركز على إدارة الرواتب العامة، والتحوّل التدريجي نحو الاقتصاد غير النقدي، وتعزيز الشمول المالي من خلال أدوات الدفع الرقمية، وفرض حوافز وضوابط تقلل من الاعتماد على الكاش في التعاملات اليومية.

4. التوصيات:

أولًا: على المستوى السياسي والديبلوماسي

- تفعيل التحرك الرسمي الفلسطيني أمام المنصات الإقليمية والدولية (جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، الاتحاد الأوروبي) لحشد دعم سياسي ومالي لمقترحات تصريف فائض الشيكل.

- إعادة التفاوض حول بروتوكول باريس، أو السعي نحو تجميده تدريجيًا لصالح ترتيبات مالية أكثر عدالة وندية.

ثانيًا: على المستوى الإقليمي

- الدعوة لعقد "قمة نقدية إقليمية" تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول ذات العلاقة، لمناقشة سبل دعم السيادة النقدية الفلسطينية.

- إنشاء آلية إقليمية للمقاصة غير المباشرة تُدار بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية لتصريف جزء من فائض الشيكل عبر التجارة البينية.

ثالثًا: على المستوى المحلي

- وضع خطة وطنية للانتقال التدريجي نحو التعامل الرقمي في الرواتب والمدفوعات الحكومية، تتضمن برامج تدريب توعوية، وبنية تحتية تقنية، ودعم مصرفي.

- تطوير قانون مكافحة التهرب الضريبي يشمل تنظيم السقوف النقدية وتعزيز الرقابة على المعاملات الكبرى.

تظهر التحديات المالية التي تواجه فلسطين مدى الحاجة الى شراكات استراتيجية جديدة مع دول الجوار، وتطوير حلول داخلية لإدارة الأزمة معها، وتطوير حلول داخلية لإدارة الأزمات النقدية.

إن تبني السياسات المقترحة التي تم ذكرها يسهم في الحد من تقييد النظام المالي ويفتح آفاقا لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية الفلسطينية تدريجيا.



إن ضمان الاستقرار المالي الفلسطيني لا يمر فقط عبر تصريف الفوائض النقدية، بل عبر استعادة القدرة الوطنية على رسم سياسة نقدية مستقلة، تُعبّر عن خصوصية الاقتصاد الفلسطيني وتطلعاته التنموية. إن هذه المقالة لا تزعم تقديم حل جذري شامل، لكنها تضع لبنة أولى على طريق التحرر المالي، انطلاقًا مما هو ممكن إقليميًا ومحليًا، وصولًا إلى ما هو مطلوب وطنيًا.