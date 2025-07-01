وقفة احتجاجية لأهالي مخيم جنين بعد الطلب منهم دفع أجارات السكن

MENAFN - Palestine News Network ) جنين -PNN- تقرير يارا منصور - في الوقت الذي تواصل فيه جرافات الاحتلال هدم منازل المخيم، وبينما لم تندمل بعد جراح النزوح القسري، وجد عدد من العائلات النازحة أنفسهم أمام أزمة جديدة لم تكن في الحسبان مطالبات بدفع أجرة مساكنهم المؤقتة.

صوت الناس يحمل ما هو أعمق من الغضب؛ حنينًا للعودة، ووجعًا من حياة مؤقتة تحوّلت إلى كابوس دائم داخل السكنات. تعبٌ يتراكم، لا من الحرب فقط، بل من الانتظار، من الترحال القسري، ومن شعور دائم بأنهم عالقون في مكانٍ لا يشبههم.

تهجيرٌ ممنهج، ومعاناةٌ لا تنتهي، تُراكم الأزمات على رؤوس من شُرِّدوا، ثم تُترك لهم الفاتورة ليدفعوها وحدهم.

بين أنقاض المنازل المهدّمة وضيق الحياة المؤقتة، لا يملك النازحون إلا صوتهم ليدافعوا به عن حقهم في الكرامة والعيش الآمن.

في مخيم لم يلتقط أنفاسه بعد من غبار الهدم والتفجير، تُضاف فاتورة جديدة على من هجّرهم الاحتلال فاتورة السكن المؤقت.