وقفة احتجاجية لأهالي مخيم جنين بعد الطلب منهم دفع أجارات السكن

وقفة احتجاجية لأهالي مخيم جنين بعد الطلب منهم دفع أجارات السكن
صوت الناس يحمل ما هو أعمق من الغضب؛ حنينًا للعودة، ووجعًا من حياة مؤقتة تحوّلت إلى كابوس دائم داخل السكنات. تعبٌ يتراكم، لا من الحرب فقط، بل من الانتظار، من الترحال القسري، ومن شعور دائم بأنهم عالقون في مكانٍ لا يشبههم.
تهجيرٌ ممنهج، ومعاناةٌ لا تنتهي، تُراكم الأزمات على رؤوس من شُرِّدوا، ثم تُترك لهم الفاتورة ليدفعوها وحدهم.
بين أنقاض المنازل المهدّمة وضيق الحياة المؤقتة، لا يملك النازحون إلا صوتهم ليدافعوا به عن حقهم في الكرامة والعيش الآمن.
في مخيم لم يلتقط أنفاسه بعد من غبار الهدم والتفجير، تُضاف فاتورة جديدة على من هجّرهم الاحتلال فاتورة السكن المؤقت.
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