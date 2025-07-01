تقارير عبرية: إسرائيل حجبت الصورة الكاملة لنتائج الصواريخ الإيرانية على الأرض

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- بعدما هبط غبار الحرب الإسرائيلية على إيران، يتضح أن صورة الأضرار التي لحقت بإسرائيل جراء الصواريخ الباليستية أكبر وأكثر دقة مما كُشف عنه، ومع ذلك ما زالت غير مكتملة. هذا ما يؤكده تقرير جديد للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، الذي يشير إلى عدة مستندات وقرائن، منها ما كشف عنه المحلل السياسي والمحقق الصحافي في القناة 13 العبرية رفيف دروكر، إذ قال إن هناك الكثير من الإصابات التي طاولت مواقع إستراتيجية حساسة“والتي لا نتحدّث عنها حتى اليوم، وهناك سبب لهذا يفهمه كل واحد من المشاهدين في البيت”، كما نوّه، مضيفاً أن“هناك مواقع أخرى لا نعرف عنها”.

ووصفت صحيفة“هآرتس” كيف أن“الجميع شعر بوقع موجات الصدمة والأضرار التي تسبّبت بها الصواريخ الإيرانية الثقيلة في كل مكان سقطت فيه”، وتابعت:“لقد امتد الضرر على مدى مئات الأمتار، وأُصيبت مئات، بل آلاف، الشقق، بعضها تضرر بشدة مع انهيار جدران وحواجز من الجبس، وأخرى تضررت بشكل طفيف، فقط نوافذ، أطر أبواب، وأغراض منزلية”.

وفقاً للصحيفة، تحاول معظم البلديات هدم المباني المتضررة بأسرع ما يمكن، أحياناً خلال أيام معدودة، أولاً بسبب الخطر الكامن في المبنى المتضرر، وثانياً بسبب الرغبة في إزالة الندبة المؤلمة من قلب حيّ سكني.

وطبقاً لـ”مدار”، يقدّم تقرير“هآرتس” صورة مفصلة لحجم الأضرار كما يلي:

في تل أبيب، تضرر نحو 480 مبنى، 20 منها تضررت بشكل بالغ، وذلك في خمس نقاط سقوط.

في رمات غان، 237 مبنى في ثلاثة مواقع، عشرة منها تضررت بشدة.

في بات يام، تضرر 78 مبنى في ضربة مباشرة واحدة، 22 منها ستُهدم بالكامل.

مدينة ريشون لتسيون: تضرر 200 مبنى، 10 منها تضررت بشدة.

في مدينة رحوفوت: نحو 135 مبنى تضررت، منها 20 تضرروا بشدة.

في مدينة طمرة قضاء عكا: تضررت خمسة مبانٍ بشدة، و70 بدرجة متوسطة أو طفيفة.

مدينة حولون: تضررت خمسة مبانٍ بشدة، و70 بدرجة متوسطة أو طفيفة.

وفي مدينة حيفا: تضررت أربعة مبانٍ بشدة، و60 بدرجة متوسطة أو طفيفة.

في هذا المضمار، يقول تقرير في صحيفة“دفار” إن أحجام الأضرار في الممتلكات جراء الحرب مع إيران ما زالت تتكشف، وقد تم في سلطة ضريبة الممتلكات، المسؤولة عن إقرار حجم الأضرار والتعويضات مقابلها، فتح نحو 33 ألف ملف بسبب أضرار لحقت بالمباني، إلى جانب 4,450 ملفاً بسبب أضرار لحقت بالمحتويات والمعدات، و4,119 ملفاً بسبب أضرار لحقت بالسيارات. وتقدّر السلطة أن هناك آلاف المباني الأخرى المتضررة لم تُقدَّم بشأنها مطالبات بعد.

تطرّقت الصحيفة، في تقرير آخر، إلى الأضرار التي لحقت بالعديد من المصالح التجارية، مشيرة إلى أنه حتى المصالح الصغيرة، التي تعتمد بشكل خاص على الدورة التجارية، قد تتضرر بشدة من حالة التوقف، خاصة أنها تأتي بعد سنوات مليئة بالتقلّبات منذ فترة جائحة كورونا.

خطورة الأضرار

ولكن من حيث خطورة الأضرار وتكاليفها، تتابع، فإن الأسبوع ونصف الأسبوع من الحرب يتجاوزان بكثير الحروب السابقة من حيث الأثر. ووفقاً لمعطيات عرضتها سلطة الضرائب في لجنة المالية البرلمانية، فإنه حتى الحرب ضد إيران، كان هناك مبنى واحد فقط مخصص للهدم، ودُفع من صندوق التعويضات مبلغ 2.5 مليار شيكل. ومنذ ذلك الحين، أُضيف 25 مبنى مخصصاً للهدم، وهناك تقدير أولي لتعويضات بقيمة 5 مليارات شيكل، يُتوقع أن ترتفع لاحقاً.

تطرق عدد من التقارير إلى المصاعب التي يواجهها من تضررت بيوتهم، وهو ما لن يتوقف مع وقف الحرب. وكما وصف ذلك موقع“واينت”: رغم إعلان دولة إسرائيل عن“العودة إلى الحياة الطبيعية” بعد دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيّز التنفيذ، إلا أن عشرات آلاف الإسرائيليين يُجبرون مجدداً على التأقلم مع نمط حياة جديد؛ حياة بلا مأوى. فقد تدمّر أكثر من 30 ألف منزل، وقريباً جداً سيضطر معظم المُهجّرين، الذين انهارت منازلهم جراء وابل الصواريخ، إلى مغادرة الفنادق التي أُجلوا إليها والانتقال إلى سكن بديل، إلى أن يُعاد بناء بيوتهم أو على الأقل ترميمها وإصلاحها.

الحصانة المعنوية

وفي هذا السياق، قام مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور بمتابعة الأضرار، وفحص استجابة المؤسسات ذات الصلة للتعاطي مع الأضرار. وجاء في بيان لمكتب المراقب أنه قام بجولة مع كبار موظفي مكتبه في المواقع التي تضررت جراء الصواريخ في بيتاح تكفا وهرتسليا. والتقى المراقب وفريقه بأشخاص تم إجلاؤهم ويقيمون في فندق في هرتسليا، بهدف فحص طريقة تعامل الحكومة عن قرب مع السكان الذين تم إجلاؤهم والمواقع التي تضررت.

وفي رسالة إلى الوزارات الحكومية، تطرّق المراقب، خلال الجولة، إلى“المعاملة الخاصة التي يجب أن توليها السلطات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة”، وكشف أنه أنجز مؤخراً تقريراً في هذا الشأن.

وقال:“إن الأضرار التي شاهدناها خلال الزيارة تُبرز حجم الخطر الكبير، خصوصاً على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الفجوات القائمة في وسائل الحماية. في الأيام الأخيرة، أنجزنا تقريراً حول دروس عملية“السيوف الحديدية” في ما يتعلق بإجلاء كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. يجب على وزارة الرفاه أن ترافق وتساعد في تقديم حلول مناسبة لهذه الفئات. فمن بين القتلى والمصابين هناك كبار سن وأشخاص ذوو إعاقة. ويجب علينا أن نوليهم اهتماماً خاصاً. سنتابع عن كثب كيفية التعامل مع هذه الفئات تحديداً”.

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية عملت على منع نشر نتائج الصواريخ الإيرانية المتساقطة ونتائجها على الأرض، لاعتبارات عسكرية أمنية عملياتية تحول دون استفادة إيران من المعطيات والصورة المنشورة من ناحية تصويب بقية الضربات الصاروخية. كما أن السلطات الإسرائيلية رغبت بحجب الحقائق عن الإسرائيليين من هذه الناحية، لحماية الحصانة المعنوية، خاصة أن كل صاروخ إيراني سقط أحدث حالة من الهلع الحقيقي.