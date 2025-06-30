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ربع الاميركيين يعتبرون بلادهم دولة ديكتاتورية

ربع الاميركيين يعتبرون بلادهم دولة ديكتاتورية

2025-06-30 09:08:01

خبرني - أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة YouGov أن 24% من الأمريكيين يعتبرون أن الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية، في حين أن نصف مواطني البلاد مقتنعون بأن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية.

ووفقا للبيانات المنشورة، يعتبر 24% من الأمريكيين الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية.

ويرى 57% من الذين شاركوا في الاستطلاع أن ما يقال حول نشوء ديكتاتورية في البلاد غير صحيح.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ديمقراطية، أجاب 28% من المشاركين في الاستطلاع بالنفي، بينما أجاب نصفهم بالإيجاب. ولم يحسم 22٪ أمرهم.

وحول مرور الولايات المتحدة بأزمة دستورية، أيد 56% من المشاركين هذه الفكرة بينما عارضها 28% من المشاركين في الاستطلاع.

وأُجري الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 18 يونيو على 1111 بالغا أمريكيا.

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