ربع الاميركيين يعتبرون بلادهم دولة ديكتاتورية
خبرني - أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة YouGov أن 24% من الأمريكيين يعتبرون أن الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية، في حين أن نصف مواطني البلاد مقتنعون بأن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية.
ووفقا للبيانات المنشورة، يعتبر 24% من الأمريكيين الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية.
ويرى 57% من الذين شاركوا في الاستطلاع أن ما يقال حول نشوء ديكتاتورية في البلاد غير صحيح.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ديمقراطية، أجاب 28% من المشاركين في الاستطلاع بالنفي، بينما أجاب نصفهم بالإيجاب. ولم يحسم 22٪ أمرهم.
وحول مرور الولايات المتحدة بأزمة دستورية، أيد 56% من المشاركين هذه الفكرة بينما عارضها 28% من المشاركين في الاستطلاع.
وأُجري الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 18 يونيو على 1111 بالغا أمريكيا.
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