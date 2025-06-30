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أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة

أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة

2025-06-30 09:06:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أوروبا بدأت تعاني من موجة حر غير مسبوقة قادمة من شمال إفريقيا، وقد وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وشهدت إسبانيا يوم الأحد درجة حرارة قياسية لشهر يونيو، وصلت إلى 46 درجة. وصدرت تحذيرات بشأن موجة حر خطيرة في معظم أراضي انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة يوم الثلاثاء.
وهناك تحذيرات أيضا في فرنسا، حيث ستتجاوز درجة الحرارة الـ 40 درجة في هذه الأيام حتى الأربعاء. وأصبحت ليلة 29 – 30 يونيو الأكثر شدة في التاريخ، حيث لم تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 28 درجة بالليل.

كما تعتبر باريس العاصمة الأوروبية الأكثر عرضة لتداعيات الحر نظرا لسوء تكييف البنية التحتية في المدينة على تلك الظروف. وتسجل هناك نحو 400 حالة وفاة متعلقة بالحر سنويا.
وستصل الموجة إلى أوروبا الجنوبية أيضا، حيث من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في إيطاليا إلى 42 درجة.
ومن بين المشاكل التي ستتسبب بها موجة الحر غير المسبوقة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يزداد الطلب على التبريد وعمل مكيفات الهواء في الوقت الذي تقلص فيه محطات الطاقة الذرية الإنتاج بسبب الحر.

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