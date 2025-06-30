أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة

أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة
وشهدت إسبانيا يوم الأحد درجة حرارة قياسية لشهر يونيو، وصلت إلى 46 درجة. وصدرت تحذيرات بشأن موجة حر خطيرة في معظم أراضي انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة يوم الثلاثاء.
وهناك تحذيرات أيضا في فرنسا، حيث ستتجاوز درجة الحرارة الـ 40 درجة في هذه الأيام حتى الأربعاء. وأصبحت ليلة 29 – 30 يونيو الأكثر شدة في التاريخ، حيث لم تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 28 درجة بالليل.
كما تعتبر باريس العاصمة الأوروبية الأكثر عرضة لتداعيات الحر نظرا لسوء تكييف البنية التحتية في المدينة على تلك الظروف. وتسجل هناك نحو 400 حالة وفاة متعلقة بالحر سنويا.
وستصل الموجة إلى أوروبا الجنوبية أيضا، حيث من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في إيطاليا إلى 42 درجة.
ومن بين المشاكل التي ستتسبب بها موجة الحر غير المسبوقة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يزداد الطلب على التبريد وعمل مكيفات الهواء في الوقت الذي تقلص فيه محطات الطاقة الذرية الإنتاج بسبب الحر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
هل سيواصل سوق الأسهم ارتفاعه في عام 2025؟
الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعلق عضوية إسرائيل
فيسبيرتيليو نجمة سباق مضمار جبل علي بالديربي الإيرلندي
ملتقى الموارد البشرية الثاني بدبي يناقش الاتجاهات الناشئة في أنماط العمل
مؤشرا دبي والكويت الأفضل خليجياً منذ بداية العام
فنادق الحبتور سيتي تقدّم تجربة استثنائية لتعزيز العافية والرفاهية