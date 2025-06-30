ترامب يروج لعطور جديدة تحمل اسمه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق مجموعة جديدة من العطور التي تحمل اسم "النصر 45-47".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": عطور ترامب هنا. يطلق عليهم "النصر 45-47".. عطور تتمحور حول الفوز والقوة والنجاح - للرجال والنساء".

وأضاف: "أحضر لنفسك زجاجة، ولا تنس الحصول على واحدة لأحبائك أيضا. استمتع، استمتع، واستمر في الفوز!".

وأشار ترامب للموقع الذي يعرض منتجاته.

ويعرض موقع "gettrumpfragrances" عطورا جديدة في أحدث حملة تجارية، كما يظهر تعليق في الواجهة جاء فيه: "للوطنيين الذين لا يتراجعون أبدا، مثل الرئيس ترامب. هذا العطر هو صرخة حماسية في زجاجة. يجسّد هذا العطر، ذو الإصدار المحدود، القوة والسلطة والنصر، مزينا بصورة ترامب الشهيرة.