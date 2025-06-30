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الحكومة الإسرائيلية تناقش الخميس العمليات العسكرية بغزة

الحكومة الإسرائيلية تناقش الخميس العمليات العسكرية بغزة

2025-06-30 09:06:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع يوم الخميس لاتخاذ قرارات نهائية بشأن استمرار العمليات في غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت باجتماع المجلس الوزاري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للتوصل لصفقة تبادل أسرى أولا.

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