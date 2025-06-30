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التربية تدعو مرشحين لوظائف المعلمين للتقدم للاختبار التنافسي الإلكتروني -تفاصيل

التربية تدعو مرشحين لوظائف المعلمين للتقدم للاختبار التنافسي الإلكتروني -تفاصيل

2025-06-30 08:04:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم المرشحين للتعيين على وظائف "معلم BTEC" و"معلم" إلى التقدّم للاختبار التنافسي الإلكتروني، الذي سيُعقد في مركز تقييم الكفايات التابع لهيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في منطقة طبربور – شارع الأقصى، وذلك وفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024.
ويأتي هذا الإعلان استنادًا إلى الإعلان المفتوح الصادر عبر نظام الاستقطاب الخارجي خلال الفترة من 7 إلى 15 أيار 2025، ويهدف إلى تعبئة شواغر الوظائف التعليمية المطروحة للعام الحالي.
وسيُجرى الاختبار وفق معايير الكفايات المحددة لكل وظيفة، على النحو الآتي:
أولًا: لوظيفة (معلم BTEC)
الكفايات المعرفية التخصصية: 50% من العلامة الكلية
الكفايات المشتركة العامة والمهنية (BTEC): 20%
الكفايات الوظيفية العامة: 20%
الكفايات التربوية العامة: 10%
ثانيًا: لوظيفة (معلم)
الكفايات المعرفية التخصصية: 50% من العلامة الكلية
الكفايات التربوية العامة: 20%
الكفايات الوظيفية العامة: 20%
الكفايات المهنية للتخصص: 10%
ودعت الوزارة المرشحين إلى الاطلاع على أسمائهم وموعد الجلسة واسم القاعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط: اضغط هنا
للإطلاع على الكفايات التربوية المطلوبة للوظائف التعليمية: اضغط هنا
سيتم نشر أسماء الناجحين على الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمة والإدارة العامة: اضغط هن


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