التربية تدعو مرشحين لوظائف المعلمين للتقدم للاختبار التنافسي الإلكتروني -تفاصيل

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التربية تدعو مرشحين لوظائف المعلمين للتقدم للاختبار التنافسي الإلكتروني -تفاصيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم المرشحين للتعيين على وظائف "معلم BTEC" و"معلم" إلى التقدّم للاختبار التنافسي الإلكتروني، الذي سيُعقد في مركز تقييم الكفايات التابع لهيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في منطقة طبربور – شارع الأقصى، وذلك وفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024.
ويأتي هذا الإعلان استنادًا إلى الإعلان المفتوح الصادر عبر نظام الاستقطاب الخارجي خلال الفترة من 7 إلى 15 أيار 2025، ويهدف إلى تعبئة شواغر الوظائف التعليمية المطروحة للعام الحالي.
وسيُجرى الاختبار وفق معايير الكفايات المحددة لكل وظيفة، على النحو الآتي:
أولًا: لوظيفة (معلم BTEC)
الكفايات المعرفية التخصصية: 50% من العلامة الكلية
الكفايات المشتركة العامة والمهنية (BTEC): 20%
الكفايات الوظيفية العامة: 20%
الكفايات التربوية العامة: 10%
ثانيًا: لوظيفة (معلم)
الكفايات المعرفية التخصصية: 50% من العلامة الكلية
الكفايات التربوية العامة: 20%
الكفايات الوظيفية العامة: 20%
الكفايات المهنية للتخصص: 10%
ودعت الوزارة المرشحين إلى الاطلاع على أسمائهم وموعد الجلسة واسم القاعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط: اضغط هنا
للإطلاع على الكفايات التربوية المطلوبة للوظائف التعليمية: اضغط هنا
سيتم نشر أسماء الناجحين على الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمة والإدارة العامة: اضغط هن
ويأتي هذا الإعلان استنادًا إلى الإعلان المفتوح الصادر عبر نظام الاستقطاب الخارجي خلال الفترة من 7 إلى 15 أيار 2025، ويهدف إلى تعبئة شواغر الوظائف التعليمية المطروحة للعام الحالي.
وسيُجرى الاختبار وفق معايير الكفايات المحددة لكل وظيفة، على النحو الآتي:
أولًا: لوظيفة (معلم BTEC)
الكفايات المعرفية التخصصية: 50% من العلامة الكلية
الكفايات المشتركة العامة والمهنية (BTEC): 20%
الكفايات الوظيفية العامة: 20%
الكفايات التربوية العامة: 10%
ثانيًا: لوظيفة (معلم)
الكفايات المعرفية التخصصية: 50% من العلامة الكلية
الكفايات التربوية العامة: 20%
الكفايات الوظيفية العامة: 20%
الكفايات المهنية للتخصص: 10%
ودعت الوزارة المرشحين إلى الاطلاع على أسمائهم وموعد الجلسة واسم القاعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط: اضغط هنا
للإطلاع على الكفايات التربوية المطلوبة للوظائف التعليمية: اضغط هنا
سيتم نشر أسماء الناجحين على الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمة والإدارة العامة: اضغط هن
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