مشاهد توثق عبور سلسلة أجسام مضيئة في سماء الأردن

خبرني - رصد مواطنون في مناطق مختلفة من الأردن، مساء الإثنين، مرور سلسلة لافتة من الأجسام المضيئة في السماء

وشوهدت الاجسام وهي تتحرك في خط مستقيم بانتظام، ما أثار فضول كثيرين،