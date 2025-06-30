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مشاهد توثق عبور سلسلة أجسام مضيئة في سماء الأردن

مشاهد توثق عبور سلسلة أجسام مضيئة في سماء الأردن

2025-06-30 07:21:57
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - رصد مواطنون في مناطق مختلفة من الأردن، مساء الإثنين، مرور سلسلة لافتة من الأجسام المضيئة في السماء

وشوهدت الاجسام وهي تتحرك في خط مستقيم بانتظام، ما أثار فضول كثيرين،

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