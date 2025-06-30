نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز

نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز
خبرني - أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور البيت الأبيض في السابع من تموز لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترمب، فيما تضغط واشنطن من أجل وقف النار في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق إن نتنياهو "أعرب عن اهتمامه" بهذا الاجتماع الثالث مع ترامب منذ عودة الجمهوري إلى السلطة في كانون الثاني، وإن الجانبين يعملان على تحديد موعد.
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