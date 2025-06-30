نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز

خبرني - أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور البيت الأبيض في السابع من تموز لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترمب، فيما تضغط واشنطن من أجل وقف النار في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق إن نتنياهو "أعرب عن اهتمامه" بهذا الاجتماع الثالث مع ترامب منذ عودة الجمهوري إلى السلطة في كانون الثاني، وإن الجانبين يعملان على تحديد موعد.