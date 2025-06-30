"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دمشق بدءاً من 10 يوليو

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((العربية للطيران))، استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق اعتباراً من 10 يوليو. وستنطلق هذه الخدمة المباشرة بمعدل رحلتين يومياً. وتؤكد هذه الخطوة التزام العربية للطيران المتواصل بتقديم خيارات سفر تتميز بالقيمة المضافة للعملاء بين دولة الإمارات وسوريا.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((العربية للطيران)): يسرنا استئناف الرحلات بين الشارقة ودمشق بعد عدة سنوات من التوقف، ما يعكس التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي الإقليمي. ويسهم إطلاق هذه الرحلات في خدمة الجالية السورية في المنطقة. ومن خلال توفير رحلتين يومياً، نهدف إلى منح المسافرين مزيداً من الراحة والمرونة، إلى جانب المساهمة في نمو التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين.