"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دمشق بدءاً من 10 يوليو

"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دمشق بدءاً من 10 يوليو
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((العربية للطيران)): يسرنا استئناف الرحلات بين الشارقة ودمشق بعد عدة سنوات من التوقف، ما يعكس التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي الإقليمي. ويسهم إطلاق هذه الرحلات في خدمة الجالية السورية في المنطقة. ومن خلال توفير رحلتين يومياً، نهدف إلى منح المسافرين مزيداً من الراحة والمرونة، إلى جانب المساهمة في نمو التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين.
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