"إيرباص" تتطلع للتوسع وتعميق التعاون مع الصين

"إيرباص" تتطلع للتوسع وتعميق التعاون مع الصين
وتقدر الشركة أن تحتاج الصين إلى نحو 9000 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين. ويعد التعاون بين الصين و((إيرباص)) نموذجاً رائداً للتعاون التقني المتقدم بين الصين وأوروبا، حيث يشمل مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتجميع النهائي والدعم التشغيلي والتفكيك وإعادة التدوير بعد انتهاء الخدمة. منذ إطلاقه في عام 2008، أنتج خط التجميع النهائي لطائرات ((إيرباص A320)) في تيانجين حوالي ثلث الطائرات من أصل أكثر من 2000 طائرة ((إيرباص)) تعمل حالياً في الأسطول الصيني، إلى جانب تسليم طائرات للعملاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
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