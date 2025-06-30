"إيرباص" تتطلع للتوسع وتعميق التعاون مع الصين

MENAFN - Al-Bayan) بعد مرور أربعة عقود على تسليم أول طائراتها إلى البر الرئيس الصيني، تتطلع ((إيرباص)) إلى مزيد من النمو في أكبر سوق منفردة لطائراتها. وتشير بيانات شركة ((إيرباص)) في الصين إلى أن نحو 2200 طائرة من طرازاتها تعمل حالياً في الصين، ما يمثل أكثر من 50 % من سوق الطيران المدني في الصين، مقارنة بأقل من 10 % في عام 1995. ورغم عقود من النمو المتسارع، فإن صناعة الطيران الصينية بعيدة عن الوصول إلى مرحلة التشبع ولا تزال لديها إمكانات هائلة للنمو، حسبما قال جورج شيوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ((إيرباص)) والرئيس التنفيذي لشركة ((إيرباص تشاينا))، فرع الشركة في الصين.

وتقدر الشركة أن تحتاج الصين إلى نحو 9000 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين. ويعد التعاون بين الصين و((إيرباص)) نموذجاً رائداً للتعاون التقني المتقدم بين الصين وأوروبا، حيث يشمل مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتجميع النهائي والدعم التشغيلي والتفكيك وإعادة التدوير بعد انتهاء الخدمة. منذ إطلاقه في عام 2008، أنتج خط التجميع النهائي لطائرات ((إيرباص A320)) في تيانجين حوالي ثلث الطائرات من أصل أكثر من 2000 طائرة ((إيرباص)) تعمل حالياً في الأسطول الصيني، إلى جانب تسليم طائرات للعملاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.