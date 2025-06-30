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"السماء تمطر دولارات" في ديترويت الأمريكية

"السماء تمطر دولارات" في ديترويت الأمريكية

2025-06-30 07:21:41
(MENAFN- Al-Bayan) ((السماء تمطر دولارات)). هكذا بدت حال مدينة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخراً، بينما حلقت طائرة مروحية في سماء المدينة، وراحت تنثر آلاف الدولارات على المارة بأحد شوارعها، إذ تبين لاحقاً أن العملية كانت تنفيذاً لوصية رجل توفي قبل فترة قريبة، طبقاً لمجوعة وكالات ومواقع إعلامية. وقد حلقت الطائرة فوق منطقة تقاطع شارعي غراتيوت وكونر، قبل أن تسقط كميات كبيرة من الأوراق المالية، ما أثار الفرح المفاجئ بين الموجودين بالمكان، الذين سارعوا لالتقاط وجمع الأموال المتناثرة.

وقال أحد شهود العيان، إن الحادثة مرتبطة بصاحب مغسلة سيارات محلية، توفي مؤخراً بمرض الزهايمر، موضحاً أن ما حدث هو تنفيذ لوصيته، التي طلب فيها إسعاد الناس بطريقة غير تقليدية.

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