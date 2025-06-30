"السماء تمطر دولارات" في ديترويت الأمريكية

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"السماء تمطر دولارات" في ديترويت الأمريكية
(MENAFN- Al-Bayan) ((السماء تمطر دولارات)). هكذا بدت حال مدينة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخراً، بينما حلقت طائرة مروحية في سماء المدينة، وراحت تنثر آلاف الدولارات على المارة بأحد شوارعها، إذ تبين لاحقاً أن العملية كانت تنفيذاً لوصية رجل توفي قبل فترة قريبة، طبقاً لمجوعة وكالات ومواقع إعلامية. وقد حلقت الطائرة فوق منطقة تقاطع شارعي غراتيوت وكونر، قبل أن تسقط كميات كبيرة من الأوراق المالية، ما أثار الفرح المفاجئ بين الموجودين بالمكان، الذين سارعوا لالتقاط وجمع الأموال المتناثرة.
وقال أحد شهود العيان، إن الحادثة مرتبطة بصاحب مغسلة سيارات محلية، توفي مؤخراً بمرض الزهايمر، موضحاً أن ما حدث هو تنفيذ لوصيته، التي طلب فيها إسعاد الناس بطريقة غير تقليدية.
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