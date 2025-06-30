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اختراق واعد في مجال زراعة الكلى

اختراق واعد في مجال زراعة الكلى

2025-06-30 07:21:41
(MENAFN- Al-Bayan) نجح باحثون بتحقيق اختراق علمي نوعي بمجال زراعة كلى الخنازير لدى البشر. وحسب ((روسيا اليوم))، بدأ فريق البحث، من معهد باريس لزراعة الأعضاء وجامعة نيويورك، دراسته بتحليل استجابة الجهاز المناعي البشري لزراعة كلى خنازير. ثم رسم خريطة دقيقة لتفاعل الخلايا المناعية البشرية وأنسجة كلى الخنزير المزروعة.

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