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"تحدي فقدان الوعي" يقتل طفلاً بريطانياً
(MENAFN- Al-Bayan) توفي طفل بريطاني إثر محاولته تنفيذ ((تحدي فقدان الوعي)) على منصة ((تيك توك)). وطبقاً لـ((سكاي نيوز عربية))، أعلنت شرطة غرب يوركشاير تلقيها بلاغاً، الجمعة، يفيد بوجود الطفل سيباستيان (12 عاماً) بحالة حرجة في منزل بكاسلفورد. إذ نقل للمستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقاً.
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