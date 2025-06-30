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"تحدي فقدان الوعي" يقتل طفلاً بريطانياً

"تحدي فقدان الوعي" يقتل طفلاً بريطانياً

2025-06-30 07:21:41
(MENAFN- Al-Bayan) توفي طفل بريطاني إثر محاولته تنفيذ ((تحدي فقدان الوعي)) على منصة ((تيك توك)). وطبقاً لـ((سكاي نيوز عربية))، أعلنت شرطة غرب يوركشاير تلقيها بلاغاً، الجمعة، يفيد بوجود الطفل سيباستيان (12 عاماً) بحالة حرجة في منزل بكاسلفورد. إذ نقل للمستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقاً.

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