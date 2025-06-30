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"زلزال بطيء" تحت المحيط الهادي

"زلزال بطيء" تحت المحيط الهادي

2025-06-30 07:21:41
(MENAFN- Al-Bayan) أفادت مجلة ((إنترناشيونال إينجينيرينغ))، برصد ((زلزال بطيء)) تحت المحيط الهادي، وذلك بحادثة علمية غير مسبوقة، إذ نجح علماء بجامعة تكساس في اكتشاف ظاهرة جيولوجية نادرة ((الزلزال البطيء)) أثناء حدوثها بأعماق المحيط الهادي، قرب صدع نانكاي قبالة سواحل اليابان.

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