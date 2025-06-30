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فيلم براد بيت "إف 1" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

فيلم براد بيت "إف 1" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

2025-06-30 07:21:40
(MENAFN- Al-Bayan) تصدّر فيلم ((إف 1: ذي موفي))، من بطولة براد بيت في دور سائق فورمولا 1 مخضرم يُمنح فرصة أخيرة لإعادة أمجاده، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، محققاً إيرادات بلغت 55.6 مليون دولار، وفق تقديرات متخصصين في قطاع السينما. وقال ديفيد أ. غروس من شركة ((فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش)): إن ((هذه افتتاحية رائعة لفيلم أصلي من نوع الدراما والحركة الرياضية)).

وتراجع فيلم ((هاو تو تراين يور دراغون))، إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 19.4 مليون دولار. وفي المركز الثالث، جاء فيلم الأنيميشن ((إيليو))، مع إيرادات بلغت 10.7 ملايين دولار.

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