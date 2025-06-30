مخيمات "بيت الحكمة" تمزج بين التراث والابتكار
وأعربت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، عن سعادتها بتنظيم هذا المخيم الصيفي السنوي للأطفال واليافعين. وقالت: ((لا شك في أن تراثنا العربي زاخر بالحكايات والرموز الثقافية التي لا يزال تأثيرها حاضراً وعابراً للأجيال، وتقديمها اليوم بأساليب العصر وتقنياته يمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على تاريخنا الأدبي بلغة يفهمها ويعيشها)).وأضافت: ((في ظل العزلة التي تفرضها الشاشات على أبنائنا، نحرص على توفير بيئة واقعية تعيد لهم التواصل المباشر مع محيطهم، وتمنحهم فرصة لتجربة الحياة بكل تفاصيلها. وتشكل هذه المخيمات مساحة تفاعلية تنمي مهاراتهم، وتغرس فيهم قيم التعاون والمبادرة، وتسهم في بناء جيل قادر على الموازنة بين المعرفة والمتعة، وبين الأصالة والمعاصرة)).
كَـلِيلَة ودِمْنَة
ينطلق المخيم الأول تحت عنوان ((كَـلِيلَة ودِمْنَة)) خلال الفترة من 7 إلى 31 يوليو، ويستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً. وأما المخيم الثاني، فيبدأ خلال الفترة نفسها تحت عنوان ((مخبر الجزري))، مستهدفاً الأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 15 عاماً. وبالنسبة للمخيم الثالث ((مخيم الشباب))، فينطلق في يوليو وأغسطس، مستهدفاً الفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق.
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