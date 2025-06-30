"سكة" 14.. بانوراما إبداعية ترسخ مكانة دبي مركزاً ثقافياً عالمياً

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عن بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ14 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير 2026، في حي الشندغة التاريخي.

وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة دعوة مفتوحة للمشاركة في المهرجان الهادف إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بأصحاب المواهب الرواد والناشئة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ودول الخليج، وتمكينهم من عرض إنتاجاتهم والمساهمة في إثراء المشهد الفني في دبي، ما يعزز ريادة الإمارة ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

تظاهرة نوعية

إلى ذلك، دَعت ((دبي للثقافة)) كافة أصحاب المواهب من الأفراد والمجموعات، من مختلف التخصصات الإبداعية، مثل الفنون البصرية، والتصميم، والإعلام الجديد، والتصوير الفوتوغرافي، والفن العام والتركيبات الفنية والخزف والفنون الأدائية، والثقافة الحضرية، للمشاركة في المهرجان، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية ((جودة الحياة في دبي)).

ويُعد الحدث منصة مفتوحة لاستقبال مشاركات محترفي تقديم الأداء الفني وورش العمل وفنون الطهي والمتحدثين في الجلسات الحوارية والنقاشية، إضافة إلى تجار التجزئة المتخصصين في تصنيع وبيع المنتجات الإبداعية والثقافية، حيث يسعى المهرجان إلى تحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

مشاركات

وبدأت الهيئة أمس باستقبال طلبات المشاركة، وتستمر حتى 1 سبتمبر 2025. وسيقوم فريق من القيّمين الفنيين المتخصصين بمراجعة المشاركات واختيار الأعمال المؤهلة للمشاركة في الحدث الذي يندرج تحت مظلة منصة سكَّة. ويشترط على المشاركين تقديم أعمال تعبّر عن رؤاهم وتعكس غنى المجتمع المحلي، إضافة إلى أن تكون جميع الأعمال أصلية وحديثة ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى، ويُمكن للراغبين في التقديم تعبئة استمارة المشاركة عبر الرابط التالي:

160 ألفاً

يذكر أن نسخة المهرجان الماضية استقطبت أكثر من 160 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 364 فناناً من الإمارات والخليج والعالم، عرضوا نحو 390 عملاً فنياً وتركيباً توزعت على 16 بيتاً و14 مساحة خارجية وفي سكيك الحي، وقدموا 13 جدارية امتازت بتنوع أفكارها، وبقدرتها على التعبير عن نبض دبي وتراثها وثقافتها، وتضمن المهرجان تشكيلة واسعة من المنحوتات المبتكرة، وعرض ما يقارب 45 عملاً وتركيباً فنياً تدعم استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة))، وشهد تنظيم أكثر من 460 ورشة عمل تغطي مجالات الفنون والتصميم والعمارة والحرف التقليدية شارك فيها أكثر من 6000 زائر، إضافة إلى أكثر من 105 عروض حية، و18 عرضاً مسرحياً و7 عروض أوركسترا، و9 عروض بيانو، بينما عرض ((بيت الطهي)) 7 أعمال فنية مستلهمة من الزعفران.

كما وفّرت الهيئة في الحدث منصة مثالية لأصحاب المواهب لعرض أعمالهم وإنتاجاتهم المبتكرة، وذلك من خلال أكثر من 17 متجراً للبيع بالتجزئة، ما ساهم في دعم وتمكين أكثر من 50 رائد أعمال.