عيسى الهاشمي: سنوكر الإمارات قدم أداءً طيباً في كأس العرب

MENAFN - Al-Bayan) تألق عيسى الهاشمي لاعب منتخب الإمارات للسنوكر، في منافسات بطولة كأس الاتحاد العربي للسنوكر التي أقيمت بالمغرب مؤخراً، واستطاع خلالها الفوز بميداليتين، ذهبية الزوجي مع زميله محمد شهاب، وفضية الفرق مع منتخبنا الوطني للسنوكر، وقال النجم عيسى الهاشمي لـ((البيان)): مشاركتي في البطولة كانت ناجحة، وكان بإمكاننا حصد الميدالية الذهبية بدلاً من الفضية، لكن ظروف النهائي لم تسعفنا، سواء من حيث ضغط المواجهة أو بعض التفاصيل الفنية الدقيقة، ومع ذلك، فالمحصلة النهائية إيجابية، وخاصة في ظل قوة المنافسة، وارتفاع مستوى المنتخبات المشاركة، التي جاءت من مدارس مختلفة وضمت عناصر بارزة على المستوى العربي.

وأضاف: على الصعيد الشخصي، الإنجازات الأخيرة تمثل امتداداً طبيعياً للمسيرة التي بدأتها 1993، عندما أحرزنا لقب بطولة الخليج الثانية في الدوحة، وكانت تلك اللحظة بداية لمسار رياضي لم يتوقف، ومنذ ذلك الحين، أحرص في كل مشاركة على ترك بصمة، ومواجهة التحديات بعزيمة أكبر، وهذه البطولة لم تكن استثناء، بل كانت محطة مهمة أظهرت أننا لا نزال قادرين على المنافسة في مقدمة المشهد العربي.

وعن الانسجام اللافت مع زميله محمد شهاب في منافسات الزوجي، أوضح أن العلاقة الطويلة التي تربطه بزميله شراكة حقيقية منذ انضمامهما للمنتخب عام 1993، حيث خاضا العديد من البطولات، وهناك تفاهم كبير في طريقة اللعب واتخاذ القرارات، سواء في الأوقات الحاسمة أو خلال التحولات السريعة، هذا الانسجام كان واضحاً للجميع، وظهر في تعاملنا مع مجريات البطولة.

وعن المرحلة المقبلة، قال عيسى الهاشمي: أواصل التحضيرات لخوض غمار بطولة العالم المقبلة، التي ستقام في مملكة البحرين خلال شهر يوليو، وهي محطة أرى فيها فرصة حقيقية لتعزيز حضور منتخب الإمارات على الساحة الدولية، وشخصياً أسعى لتقديم مستوى مشرف يليق بمنتخب الإمارات، وأطمح إلى إحراز مركز متقدم يعبر عن حجم الجهد والتجربة التي أمتلكها، ويسهم في رفع اسم الدولة في المحافل العالمية.