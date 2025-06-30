عيسى الهاشمي: سنوكر الإمارات قدم أداءً طيباً في كأس العرب

عيسى الهاشمي: سنوكر الإمارات قدم أداءً طيباً في كأس العرب
وأضاف: على الصعيد الشخصي، الإنجازات الأخيرة تمثل امتداداً طبيعياً للمسيرة التي بدأتها 1993، عندما أحرزنا لقب بطولة الخليج الثانية في الدوحة، وكانت تلك اللحظة بداية لمسار رياضي لم يتوقف، ومنذ ذلك الحين، أحرص في كل مشاركة على ترك بصمة، ومواجهة التحديات بعزيمة أكبر، وهذه البطولة لم تكن استثناء، بل كانت محطة مهمة أظهرت أننا لا نزال قادرين على المنافسة في مقدمة المشهد العربي.
وعن الانسجام اللافت مع زميله محمد شهاب في منافسات الزوجي، أوضح أن العلاقة الطويلة التي تربطه بزميله شراكة حقيقية منذ انضمامهما للمنتخب عام 1993، حيث خاضا العديد من البطولات، وهناك تفاهم كبير في طريقة اللعب واتخاذ القرارات، سواء في الأوقات الحاسمة أو خلال التحولات السريعة، هذا الانسجام كان واضحاً للجميع، وظهر في تعاملنا مع مجريات البطولة.
وعن المرحلة المقبلة، قال عيسى الهاشمي: أواصل التحضيرات لخوض غمار بطولة العالم المقبلة، التي ستقام في مملكة البحرين خلال شهر يوليو، وهي محطة أرى فيها فرصة حقيقية لتعزيز حضور منتخب الإمارات على الساحة الدولية، وشخصياً أسعى لتقديم مستوى مشرف يليق بمنتخب الإمارات، وأطمح إلى إحراز مركز متقدم يعبر عن حجم الجهد والتجربة التي أمتلكها، ويسهم في رفع اسم الدولة في المحافل العالمية.
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