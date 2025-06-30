"اليويفا" ينتظر استئناف ليون ضد هبوطه لتحديد موقف بالاس

"اليويفا" ينتظر استئناف ليون ضد هبوطه لتحديد موقف بالاس
وتأهل كريستال بالاس للدوري الأوروبي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما بلغ ليون البطولة ذاتها بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الفرنسي، لكنه هبط للدرجة الثانية بقرار من هيئة الرقابة المالية في الكرة الفرنسية. ويستأنف ليون ضد القرار، الذي جاء بعد مراجعة حسابات النادي المالية، وستنتظر هيئة الرقابة المالية على الأندية والتابعة لليويفا الآن نتيجة الاستئناف قبل اتخاذ قرارها.
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