"اليويفا" ينتظر استئناف ليون ضد هبوطه لتحديد موقف بالاس

MENAFN - Al-Bayan) قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ((اليويفا)) تأجيل تقييمه لقضية تعدد ملكية الأندية التي تشمل ناديي أولمبيك ليون وكريستال بالاس حتى يتم تأكيد هبوط الفريق الفرنسي للدرجة الثانية. ولا تسمح قواعد تعدد ملكية الأندية بمشاركتها في نفس المسابقة الأوروبية طالما تخضع لنفس الملكية، ويملك رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور حصة في كل من بالاس وليون.

وتأهل كريستال بالاس للدوري الأوروبي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما بلغ ليون البطولة ذاتها بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الفرنسي، لكنه هبط للدرجة الثانية بقرار من هيئة الرقابة المالية في الكرة الفرنسية. ويستأنف ليون ضد القرار، الذي جاء بعد مراجعة حسابات النادي المالية، وستنتظر هيئة الرقابة المالية على الأندية والتابعة لليويفا الآن نتيجة الاستئناف قبل اتخاذ قرارها.