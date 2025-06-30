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قلعة الجاهلي بطل دوري "ريد ليفر" فوق 40 سنة

قلعة الجاهلي بطل دوري "ريد ليفر" فوق 40 سنة

2025-06-30 07:21:39
(MENAFN- Al-Bayan) توج فريق قلعة الجاهلي بلقب دوري ريد ليفر للمخضرمين فوق 40 سنة للموسم الرياضي 2025 ـ 2026، وذلك ضمن أجواء مميزة من الحماس والروح الرياضية، وبمشاركة مجتمعية واسعة، تعكس أهداف مبادرة عام المجتمع في تعزيز الترابط والتفاعل بين أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والخلفيات.

وجاء تتويج الفريق بعد مشوار قوي خلال الفترة من 12 أبريل حتى 14 يونيو الماضي، حيث تصدر الترتيب النهائي بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بفضل الأداء الجماعي المميز لكوكبة من نجوم نادي العين السابقين، بقيادة الكباتن جمعة خاطر، شهاب أحمد، مهند العنزي، أحمد عبدالرحمن، هلال عبدالله، رضا عبدالهادي، علي سلطان، سعود الكعبي، محمد جمعة، صالح الكعبي، سالم غبيش، أحمد الساعدي، محمود عبيدات، الرشيد فيصل ((حارس مرمى))، وعلي راشد النعيمي ((حارس مرمى))، بإشراف المدرب ياسر المرقب، والإداري محمد البلوشي. واستحوذ الفريق على أغلب الجوائز الفردية، حيث حصل الكابتن الرشيد فيصل على جائزة أفضل حارس، والكابتن مهند العنزي على جائزة أفضل لاعب، والكابتن جمعة خاطر على جائزة أفضل قائد، فيما نال المدرب ياسر المرقب جائزة أفضل مدرب، والإداري محمد البلوشي جائزة أفضل إداري.

وشهدت البطولة، التي أقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، مشاركة فرق تمثل مختلف الجاليات، من بينها فرق من الجاليتين المصرية والسودانية، في مشهد رياضي مجتمعي يعكس روح التآخي والتلاحم، ويسهم في ترسيخ مفاهيم التعايش والانتماء، انسجاماً مع أهداف عام المجتمع، وتعزيزاً لثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة لا يرتبط بعمر، بل بالإرادة والشغف.

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