منتخب الإمارات يحصد فضية "العربية الدولية" لـ "فالورانت"

منتخب الإمارات يحصد فضية "العربية الدولية" لـ "فالورانت"
وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تمكّن منتخب مصر من تحقيق الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 2 - 0، ليضمن المركز الثالث بعد أداء قوي ومتماسك من عناصر الفريق.
منافسة
شهدت البطولة منافسة عالية المستوى على مدار أسبوعين، بمشاركة منتخبات من الإمارات، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، عُمان، الهند، اليونان، صربيا، كرواتيا، مونتينيغرو، وإيطاليا. واعتمدت البطولة نظاماً احترافياً بتصفيات المجموعات بنظام BO2، ثم نصف النهائي BO3، وختاماً بالمباراة النهائية بنظام BO5.
وأشاد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالمستوى الفني والتنظيمي الذي شهدته البطولة، مؤكداً أن هذه النسخة تمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة والمنطقة.
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