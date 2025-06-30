منتخب الإمارات يحصد فضية "العربية الدولية" لـ "فالورانت"

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت منافسات البطولة العربية الدولية الثانية للعبة ((فالورانت))، والتي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة إيسبورت ميدل إيست الإماراتية، بمشاركة 12 منتخباً من المنطقة العربية وأوروبا وآسيا، حيث توّج منتخب اليونان بلقب البطولة بعد فوزه في النهائي الكبير على المنتخب الوطني بنتيجة 3 - 2، في مباراة مثيرة قدّم خلالها لاعبو المنتخب الوطني أداءً رائعاً وكادوا أن يخطفوا اللقب في عدة جولات.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تمكّن منتخب مصر من تحقيق الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 2 - 0، ليضمن المركز الثالث بعد أداء قوي ومتماسك من عناصر الفريق.

منافسة

شهدت البطولة منافسة عالية المستوى على مدار أسبوعين، بمشاركة منتخبات من الإمارات، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، عُمان، الهند، اليونان، صربيا، كرواتيا، مونتينيغرو، وإيطاليا. واعتمدت البطولة نظاماً احترافياً بتصفيات المجموعات بنظام BO2، ثم نصف النهائي BO3، وختاماً بالمباراة النهائية بنظام BO5.

وأشاد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالمستوى الفني والتنظيمي الذي شهدته البطولة، مؤكداً أن هذه النسخة تمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة والمنطقة.