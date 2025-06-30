البطائح يضم حارس المرمى حويج.. والهياس يقود فريق تحت 23 عاماً

MENAFN - Al-Bayan) رفع البطائح وتيرة استعداداته للموسم الكروي الجديد، بضمه حارس المرمى حمود حويج ((27 عاماً))، في ثاني صفقاته الصيفية، وذلك بعد بضعة أيام من تعاقده مع حارس المرمى عبد الرحمن العامري، القادم من الجزيرة في صفقة انتقال حر. وبدأ حويج مسيرته في نادي الشارقة، قبل أن يلعب لأندية خورفكان والعربي ودبا، وبهذا التعاقد، تكتمل صفقات البطائح في حراسة المرمى، بانضمام الحارس الجديد إلى زملائه، وهم إبراهيم عيسى وأحمد سليمان وعبد الرحمن العامري. كما أعلنت أمس، شركة نادي البطائح لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الوطني محمد عبد الرحمن الهياس لتدريب فريق تحت 23 عاماً.

ويعتبر الهياس من الكفاءات التدريبية الوطنية، وحاصل على رخصة التدريب الآسيوي ((برو))، ويملك مسيرة تدريبية في الفئات السنية بأندية الإمارات ورأس الخيمة، ومساعد لمدرب الفريق الأول بناديي التعاون والحمرية، ومدرب لفريق 21 عاماً بنادي العربي بأم القيوين، وحقق معه لقب بطولة الدوري، ووصيف الكأس، ومسيرته كلاعب مثل أندية رأس الخيمة وعجمان والتعاون ودبا الفجيرة ودبا الحصن، وسبق له أن حقق لقب هداف دوري الدرجة الأولى في موسم 2008 - 2009، مع نادي دبا الحصن.

وقال الهياس: ((أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة نادي البطائح على ثقتهم بي، وسعيد جداً بوجودي وتدريبي لفريق 23 عاماً، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وسأبذل قصارى جهدي للوصول للأهداف الموضوعة للفريق وللنادي)).