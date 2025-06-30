البطائح يضم حارس المرمى حويج.. والهياس يقود فريق تحت 23 عاماً

البطائح يضم حارس المرمى حويج.. والهياس يقود فريق تحت 23 عاماً
ويعتبر الهياس من الكفاءات التدريبية الوطنية، وحاصل على رخصة التدريب الآسيوي ((برو))، ويملك مسيرة تدريبية في الفئات السنية بأندية الإمارات ورأس الخيمة، ومساعد لمدرب الفريق الأول بناديي التعاون والحمرية، ومدرب لفريق 21 عاماً بنادي العربي بأم القيوين، وحقق معه لقب بطولة الدوري، ووصيف الكأس، ومسيرته كلاعب مثل أندية رأس الخيمة وعجمان والتعاون ودبا الفجيرة ودبا الحصن، وسبق له أن حقق لقب هداف دوري الدرجة الأولى في موسم 2008 - 2009، مع نادي دبا الحصن.
وقال الهياس: ((أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة نادي البطائح على ثقتهم بي، وسعيد جداً بوجودي وتدريبي لفريق 23 عاماً، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وسأبذل قصارى جهدي للوصول للأهداف الموضوعة للفريق وللنادي)).
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