نجوم "دورينا".. إجازة سعيدة وعوداً حميداً

MENAFN - Al-Bayan) انتهت فترة إجازة الصيف للاعبي أندية دوري المحترفين، الذين يتأهبون لبدء تحضيرات الموسم الجديد، بطموحات مختلفة ومعنويات عالية، نحو رحلة موسم 2025 - 2026، وسط رغبة كل لاعب في حجز مقعده أساسياً بتشكيلة فريقه، والمساهمة بنصيب وافر في تحقيق الانتصارات، وبلوغ منصات التتويج مع تحقيق الأهداف الشخصية.

واستغل لاعبو أندية ((دورينا)) فترة التوقف بقضاء العطلة الصيفية، التي اختار البعض منهم أن تكون مع الأصدقاء، وآخرون مع الأهل، في وجهات مختلفة، حيث تنوعت بين البقاء في الدولة، وقضاء برامج متنوعة، بينما اختار البعض السفر إلى الخارج، خلال شهر يونيو، باستثناء لاعبي العين، الذين شاركوا في كأس العالم للأندية، ما يجعلهم يعيشون وضعاً مختلفاً عن لاعبي بقية الفرق، لعدم توقفهم عن النشاط منذ انطلاق تحضيرات الموسم الماضي، إضافة إلى المجموعة التي تم اختيارها للمنتخب الوطني الأول، والتي توقفت لفترة أقل عن اللعب، بعد الفراغ من مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

السفر للخارج

ومن بين نجوم ((دورينا)) الذين اختاروا السفر إلى الخارج، خالد السناني حارس مرمى الوصل، الذي قضى أياماً من إجازته في تايلاند، للترفيه عن نفسه، بعد ضغوط الموسم الماضي، فيما اختار فواز عوانة قائد بني ياس، أن تكون وجهته إلى مدينة لندن، وفضّل سلطان عادل مهاجم شباب الأهلي السفر إلى تركيا، التي يأمل أن تكون نقطة إيجابية في تغيير معنوياته إلى الأفضل، والعودة بمستوى أكثر تميزاً في مشوار الموسم الحالي.

واختار ماجد حسن لاعب الشارقة، الذي عاش نهاية سعيدة مع فريقه في خواتيم الموسم الماضي، بتحقيق إنجاز البطولة الآسيوية، السفر إلى تركيا، وفضّل زميله في الفريق خالد باوزير، عاصمة الضباب لندن، أما راكان المنهالي حارس مرمى شباب الأهلي، الباحث عن فرصة المشاركة أساسياً في الموسم الجديد، قضى إجازته في المغرب، واستغل عمر تراوري مهاجم الجزيرة فرصة توقف الدوري، لإجازة مع الأهل والأصدقاء في مالي، وغيرهم من اللاعبين الذين غادروا خارج الدولة، لقضاء العطلة الصيفية، والتي لم تستمر طويلاً، مع انتهاء مباريات الموسم الأخير في خواتيم شهر مايو الماضي.

بداية التحضيرات

وانتهت أمس فترة الراحة فعلياً عند بعض الأندية، والتي تطلق اليوم صافرة بداية المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، بالتجمع الداخلي، وإجراء الفحوصات الطبية، والبدء مباشرة في التدريبات، وستكون ضربة البداية اليوم بعدد من الفرق، منها الجزيرة والوحدة وكلباء وخورفكان، والعائد إلى دوري الأضواء والشهرة فريق دبا، على أن تواصل بقية الأندية في ذات الخطوات خلال الأيام المقبلة.

وتكتفي فرق دوري المحترفين بالتدريبات محلياً، قبل التوجه إلى المعسكرات الخارجية في الدول الأوروبية، لتنفيذ المرحلة الثانية من الإعداد، التي تتضمن خوض المباريات الودية، والتي يعقبها العودة إلى الدولة بتواريخ مختلفة، حيث يكتمل حضورها في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، الذي يشهد منتصفه بداية المباريات الرسمية للموسم الجديد.