عمران الطواش: تحضيرات "يد النصر" للموسم الجديد تجري باحترافية

MENAFN - Al-Bayan) أكد عمران حسين الطواش مشرف كرة اليد بنادي النصر، أن التحضيرات المبكرة للموسم الجديد لكرة اليد 2025 ـ 2026 تجري باحترافية في ظل دعم مجلس إدارة نادي النصر ووفق توجيهات شركة نادي النصر للألعاب الرياضية بالنادي برئاسة عبد الرزاق السيد الهاشمي وبمتابعة دؤوبة من عضو اللجنة فيصل الطواش، موجهاً جزيل الشكر والتقدير لتوفير متطلبات النجاحات لفرق القلعة الزرقاء ونحن من ضمنها.

تعديل

وأضاف الطواش: لم يطرأ أي تعديل ملحوظ على الأجهزة الإدارية والفنية لفرق المراحل السنية وبدرجة كبيرة للفريق الأول، حيث تم تجديد التعاقد مع المدرب التونسي ثابت بن عبد المجيد محفوظ، والوطني محمد حسن مساعداً وفيصل غلوم مديراً للفريق، والمعد البدني طارق إبراهيم، إضافة إلى المدرب الجديد مدرب الحراس عمرو وليد، وسيشهد الموسم الجديد بالنسبة للاعبين المحترفين والمواطنين العديد من التعاقدات الجديدة بطموح وآمال عريضة لعودة العميد للانتصارات بساحات لعبة الأقوياء والتي وضعته من بين أنديه المقدمة بل التتويج بالعديد من ألقاب البطولات المختلفة محلياً وحتى تواجده ومشاركته الفعالة في المحافل الخارجية.

استغناء

كما أشار عمران الطواش إلى أنه تم الاستغناء عن اللاعبين المحترفين والاتصالات جارية للتعاقد مع 3 لاعبين من أوروبا، إلى جانب التعاقد مع اللاعب المصري أحمد سعيد القادم من نادي مليحة الرياضي. وبالنسبة للاعبين المواطنين قال الطواش: تم تجديد التعاقد مع الحارس سالم النعيمي واللاعب رائد البلوشي وضم اللاعبين إبراهيم البلوشي وزايد محمد من نادي مليحة، إضافة للمساعي الجادة بتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين وسيتم الإعلان عنهم لتكتمل منظومة التفوق المنشودة للفريق قبل انطلاق التحضيرات الجادة للموسم في بداية شهر أغسطس المقبل.